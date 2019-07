Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Giorgia Baroncini Gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Lo schiantoA26 Un ultraleggero è precipitatoA26, nei pressi di San Michele (Alessandria), pochi metri prima dello svincolo con l'A21 Torino-Piacenza. Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118, ma per ilnon c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo. Lo schianto,a corsia di emergenza, non ha coinvolto le vetture in transito. Come spiega TgCom24, gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Tag:Luoghi: Alessandria

franbellino : Alessandria, velivolo si schianta sull'autostrada: morto il pilota - TGCOM - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Alessandria, velivolo si schianta sull'autostrada: morto il pilota #SanMichele - SantoDario : RT @MediasetTgcom24: Alessandria, velivolo si schianta sull'autostrada: morto il pilota #SanMichele -