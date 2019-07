TgBlog 29 luglio 2019 | tutte le notizie

TgBlog 28 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 28 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'intervista di TvBlog a Milly Carlucci, che ha rilasciato dichiarazioni su The Masked Singer, su Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, su Miss Italia e sul ballerino Stefano Oradei, delle ...

TgBlog 27 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 27 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'ultima puntata di La sai l'ultima? - Digital Edition e delle parti tagliate in segno di rispetto dopo l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, delle prime due coppie che dovrebbero ...

TgBlog - edizione del 26 luglio 2019 : L'edizione odierna del notiziario inizia da un'interessante anteprima di TvBlog che riguarda Elisa Isoardi. Pochi mesi fa l'abbiamo vista sgambettare nello studio di Ballando con le stelle come Ballerina per una notte, ora l'ipotesi di vederla come concorrente del programma di Rai 1 prende forma.Per i retroscena di Blogo ci potrebbero essere interessanti novità nel team della nuova Vita in diretta che vedremo a partire da settembre con Lorella ...

TgBlog - edizione del 25 luglio 2019 : Retroscena, un video virale e tante serie tv nell'edizione di oggi, 25 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si apre con il retroscena sulla prossima edizione di CR4-La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, in onda su Rete 4, per passare a quello sul futuro di Antonella Clerici in Rai.Spazio anche alle dichiarazioni di Maria De Filippi su un possibile futuro da direttore di rete ed al video diventato ...

TgBlog - edizione del 24 luglio 2019 : Il notiziario di TvBlog si apre da importanti retroscena sulla prima edizione di Giochi senza frontiere made in Mediaset e ribattezzato Euro Games. Andrà in onda a partire dal 19 settembre per 6 puntate e le nazioni partecipanti al programma saranno: Italia, Spagna, Germania, Russia, Grecia e Polonia.Fra il conduttore di Fuori dal Coro Mario Giordano e quello di In Onda David Parenzo è di nuovo pace dopo lo scontro acceso avvenuto durante una ...

TgBlog - edizione del 23 luglio 2019 : Si parla tanto di serie tv, nell'edizione di oggi, 23 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con la notizia che Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero lavorando a due numeri zero di Casa Totti, la sit-com di cui si era già parlato nei mesi scorsi, che li vedrebbe protagonisti nei panni di loro stessi.Spazio, poi, all'annuncio che Rai 4K ora è un canale che trasmette 24 ore su 24 ed all'intervento di Matteo Renzi questa ...

TgBlog - l'edizione del 22 luglio 2019 : Ci sono due retroscena che riguardano la Rai nell'edizione di oggi, 22 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con le anticipazioni sulla prossima stagione di Detto Fatto, in onda nel pomeriggio di Raidue, facendo un po' di chiarezza sulle voci secondo cui il programma avrebbe avuto una replica il venerdì.Spazio, poi, a Miss Italia, la cui 80esima edizione potrebbe andare in onda su Raiuno in una chiave rivista e ...

TgBlog 21 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 21 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'indiscrezione riguardante Amadeus e Fiorello insieme al Festival di Sanremo 2020, della data ufficiale dell'inizio della nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno, dello ...

TgBlog - l'edizione del 20 luglio 2019 : Si sta con il naso all'insù, nell'edizione di oggi, 20 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con gli appuntamenti che la Rai, La 7 e Sky stanno dedicando in questi giorni (e soprattutto oggi) al 50esimo dell'allunaggio.Si passa, poi, alla nomina dei cosiddetti "capi cantiere" del Piano industriale della Rai ed alla radicale trasformazione di alcune delle protagoniste di Vite al limite, in onda su Real Time. Spazio, ...

TgBlog - edizione del 19 luglio 2019 : Nel notiziario di oggi, 19 luglio 2019 parleremo dell'anteprima dell'approdo su Rai 1 del Festival dei Tulipani neri il prossimo 13 agosto condotto da Metis di Meo e Cataldo Calabretta e nella quale sarà madrina Lorella Cuccarini.Passeremo poi per la preparazione di Sanremo 2020, un festival in scena dal 4 all'8 febbraio 2020 nella quale la Rai vuole mettere tutta se stessa per celebrare i 70 anni della kermesse canora nonostante il sindaco di ...

TgBlog 18 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 18 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei retroscena di TvBlog riguardanti l'edizione 2019 di Miss Italia, che sarà soprattutto una celebrazione degli 80 anni del celebre concorso di bellezza; abbiamo anche parlato dei primi vip ...

TgBlog 17 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, mercoledì 17 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato ovviamente della notizia del giorno, la morte di Andrea Camilleri, lo scrittore e drammaturgo siciliano, creatore de Il Commissario Montalbano; abbiamo parlato anche delle variazioni di ...

TgBlog 16 luglio 2019 : tutte le notizie : Oggi, martedì 16 luglio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto di tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato del successo della quarta puntata di Temptation Island e del tweet di Antonella Clerici che si è complimentata con il programma prodotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5; abbiamo ...

TgBlog - l'edizione del 15 luglio 2019 : Anteprime, recensioni e notizie: questo vi proponiamo nell'edizione di oggi, 15 luglio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si apre con l'anteprima sui conduttori della serata che Raiuno dedicherà, il 14 settembre prossimo, ad Andrea Bocelli ed in onda da Pisa.Si passa, poi, al commento sulla cerimonia di chiusura delle Universiadi, che Raidue, a differenza della cerimonia di apertura, ha mandato in onda in seconda ...