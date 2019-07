Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il medico: "Chi ha preso questa decisione se ne assume la responsabilità" L'articoloin: “Decisione sbagliata” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

ilfogliettone : Navalny rispedito in carcere. Vasilyeva: 'Decisione sbagliata' - - blogstreetnews : [Fonte: milanoblog_it] Navalny rispedito in carcere, il medico: “Decisione sbagliata” - Affaritaliani : Navalny rispedito in carcere, il medico: 'Decisione sbagliata' -