L' addio della moglie | Prometto di amarti e onorarti

addio a Cruz Diez - maestro della Op Art : 23.14 L'artista venezuelano Carlos Cruz-Diez, una delle figure eminenti dell'arte cinetica e della 'Op Art', è morto ieri a Parigi. Aveva 95 anni. "maestro del colore e delle linee,autore di esperienze visuali fluide e partecipative con l'intento di stimolare di fronte all'opera una conversazione filosofica sulla percezione", rilevano i critici. Viveva a Parigi dal 1960. E' morto "per cause naturali",fa sapere la famiglia. Sue opere in tutto ...

Will & Grace 11 sarà l’ultima stagione della serie : un addio triste ma giusto : Un addio triste ma giusto: Will & Grace 11 sarà la stagione conclusiva della storica sitcom della NBC. La notizia è stata annunciata tramite social dai produttori e dal cast, che hanno motivato la loro scelto di terminare la storia di Will, Grace, Jack e Karen con l'undicesima stagione. I produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows, di comune accordo con gli attori protagonisti, hanno deciso che Will & Grace 11 ...

addio a dj Shakespeare : i suoi show erano un classico per il popolo della notte veneta : Il mondo della musica è in lutto per la prematura scomparsa di dj Shakespeare. Luca Casalucci, in arte dj Shake

Neymar - l’addio della star come spartiacque del Psg : dopo oltre un miliardo investito sul mercato - a Parigi pensano allo stile Ajax : Per le vie della Parigi sportiva non si fa altro che parlare di Neymar. Che il fuoriclasse brasiliano sia ormai diventato un caso è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che stupisce è la dialettica delle parti. Il giocatore ha da tempo manifestato la volontà di tornare al Barcellona anche se il club, in via ufficiale, continua a fare muro. Il ds Leonardo ribadisce che dalla Spagna non è arrivata nessuna offerta, l’allenatore Tuchel si augura che ...

Uccisa dal padre per vedetta - il dolore della mamma di Laura : “Non riesco a dirti addio” : "Ora che la sentenza è definitiva dovrei lasciarti andare, ma non ci riesco, sei la mia bimba e non posso dirti addio". Questo lo straziante messaggio di mamma Giovanna Zizzo alla figlia perduta, la piccola Lauretta. Laura, 12 anni, è stata Uccisa dal padre Roberto Russo la notte del 22 agosto 2014 a San Giovanni La Punta (Catania). Quattro giorni fa Russo è stato condannato definitivamente all'ergastolo.Continua a leggere

Luciano De Crescenzo - il lungo addio della sua città : la folla grida il suo nome all’uscita della bara : Sarà tumulata a Furore, in Costiera Amalfitana, la salma dello scrittore, regista, attore e conduttore televisivo Luciano De Crescenzo, che si è spento a Roma nei giorni scorsi all’età di 90 anni. Ai suoi funerali a Napoli una basilica di Santa Chiara gremita di persone, tra volti noti e tanti cittadini, ma anche numerosi turisti. “Luciano ha rappresentato una pagina straordinaria della Napoli dell’affetto, della Napoli del sorriso”, ...

The Walking Dead - il trailer della decima stagione - l’addio di Michonne e il terzo spinoff : The Walking Dead trailer della la decima stagione in arrivo a ottobreRinnovata Fear the Walking DeadNovità per il terzo spinoff della serie e per il filmAMC continua a puntare forte sul mondo degli zombie di Walking Dead e nonostante la chiusura del fumetto, la vita dei non morti è decisamente radiosa. In fondo per la rete cable è l’unico prodotto facilmente definibile “grande successo internazionale”, oltre ad essere ...

The Walking Dead - trailer e data della decima stagione che dirà addio a Michonne : AMC e l'universo di The Walking Dead hanno fatto le cose in grande durante questa edizione del San Diego Comic-Con, tra trailer, date, rinnovi e novità, la giornata americana è stata segnata dagli zombie.Ma partiamo dall'aspetto più interessante. La decima stagione di The Walking Dead partirà il 6 ottobre su AMC e il giorno dopo, il 7, in Italia su Fox che ha rilasciato anche la versione sottotitolata del trailer del Comic-Con della stagione. Se ...

addio a Luciano De Crescenzo - a 91 anni si spegne il celebre rappresentante della cultura italiana - : Fonte foto: fotogrammaAddio a Luciano De Crescenzo, a 91 anni si spegne il celebre rappresentante della cultura italiana 1Sezione: SpettacoliÉ morto oggi lo storico scrittore e filosofo partenopeo: gli scatti di repertorio

addio a Luciano De Crescenzo - l’ingegnere filosofo che ci ha insegnato l’arte della vita buona : Addio a Luciano De Crescenzo: a quasi 91 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 18 agosto ci lascia una figura popolarissima della cultura e dello spettacolo italiani, che ha saputo incarnare con intelligenza e ironia la napoletanità intesa come una singolare categoria dello spirito. L’alfa e l’omega della sua filosofia è in quella distinzione, affettuosamente semplificatoria, degli uomini d’amore e degli uomini di libertà codificata in Così ...

Temptation - Filomena dopo l'addio a Jessica : 'Convinto della decisione presa' : dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island che ha sancito l'addio tra Andrea Filomena e Jessica Battistello al falò di confronto, i fan del reality show si sono lanciati a caccia di aggiornamenti sui due ex fidanzati al termine delle riprese. Alcune novità sono state riportate di recente da "Uomini e Donne Magazine" che ha intervistato sia Jessica che Andrea. Quest'ultimo, in particolare, ha confessato il suo rammarico per ...

Fernando Corbatò - addio al padre del pc e inventore della password : Fernando Corbatò è morto ieri in una casa di riposo di Newburyport, nello stato del Massachusetts, all’età di 93 anni, per le complicazioni del diabete. E se il suo nome può non essere familiari a molti, lo sono certamente le sue invenzioni: l’ingegnere informatico è nella storia dell’informatica per aver spianato la strada all’avvento dei personal computer e per aver inventato la password di accesso e sicurezza. Corbatò era professore ...

Caos procure. Il pg della cassazione Fuzio anticipa l'addio alla magistratura : Il Pg della cassazione Riccardo Fuzio anticipa la sua uscita dalla magistratura: doveva restare sino al 20 novembre, lascerà tra una settimana, il 21 luglio. Lo fa con “rammarico”, dopo aver constatato che “non sussistono le condizioni interne per garantire la piena funzionalità della Procura generale” della cassazione. La decisione é stata comunicata due giorni fa al Csm, al Ministero della Giustizia ...

addio a Stefano Rosini - padre del collega Gianni. L’abbraccio della redazione : La direzione, la redazione e tutto ilfattoquotidiano.it abbracciano il collega Gianni Rosini e gli sono vicini nel grande dolore per la improvvisa scomparsa del padre, Stefano Rosini. L'articolo Addio a Stefano Rosini, padre del collega Gianni. L’abbraccio della redazione proviene da Il Fatto Quotidiano.