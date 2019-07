La Lega ' molla' i 5 Stelle sulla Tav | Non volete l' opera? Dimettetevi

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Non un semplice avvertimento, un ultimatum o una sfida ma molto di più. La' il Movimento 5Tav. E lo fa con una nota al vetriolo che - nelle intenzioni dei leghisti - ha il senso e il tono del "Vaffa" da grillini della prima ora. "Se per i 5la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Emmanuel Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?", si chiedono i capigruppo leghisti alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga", si spingono a dire gli 'ex lumbard', invitando, quindi, coloro tra i pentastellati che non sono d'accordo con l'Alta velocità Torino-Lione, a lasciare il governo. Il pensiero va subito al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che non ha firmato la lettera all'Inea inviata dal ...

