La foto dell’americano bendato | «L’interrogatorio potrebbe essere nullo»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) È diventato un caso internazionale. Non solo l’uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, nel quartiere Prati, con otto coltellate, ma anche, e soprattutto, la pubblicazione dellache mostra uno dei due ragazzi accusati del suo omicidio, Gabriel Christian Natale-Hjorth, 18 anni (che è stato arrestato insieme all’amico Finnegan Lee Elder, 19), con gli occhi bendati, la testa china e le mani dietro la schiena. Ne parlano le maggiori testate di tutto il mondo: la Cnn ha addirittura messo l’immagine in apertura. I Carabinieri hanno preso le distanze: «Questo è un episodio inaccettabile e sarà trattato come tale», ha dichiarato il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri. «Abbiamo subito avviato un’inchiesta interna per individuare i responsabili e sanzionare i responsabili, informandone l’autorità giudiziaria per ogni valutazione sugli ...

LegaSalvini : ++ Foto dell'americano bendato, i media Usa: «Atto illegale». Salvini: «Vittima solo il carabiniere» ++ - MediasetTgcom24 : Cc ucciso, foto dell'americano bendato apre sito Cnn: 'Scioccante' #carabiniereucciso - fattoquotidiano : Roma, politica litiga su foto dell’americano bendato. Salvini: ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd: ‘Lega foment… -