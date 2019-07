Francesco Bellomo | revocati i domiciliari | Riesame vieta l’insegnamento per un anno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) A venti giorni dall’arresto, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato che imponeva minigonne e dress code alle sue borsiste, torna libero. Lo hdeciso i giudici del Tribunale deldi Bari, accogliendo in parte l’istanza dei difensori dell’ex toga, gli avvocati Beniamino Migliucci e Gianluca D’Oria. Aè comunque interdetto l’insegnamento per unnella sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura Diritto e Scienza. I giudici, nel sostituire la misura cautelare degli arresticon l’interdizione per 12 mesi dalle “attività imprenditoriali o professionali di direzione scientifica e docenza”, hanche riqualificato i reati contestatigli dalla Procura di Bari. I contestati maltrattamenti su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della Scuola, sono stati riqualificati in ...

