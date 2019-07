Bologna | ghanese grida Allah Akbar e si scaglia contro i passanti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Federico Garau Danneggiate anche alcune auto in sosta ed un autobus: nel suo zaino, lo straniero aveva il Corano. Dopo l'intervento delle autorità è stato sedato ed infine trasportato in ospedale per verifiche di carattere psichiatrico Grande paura ieri mattina per un inquietante episodio di violenza avvenuto a Casalecchio di Reno (). I fatti si sono verificati intorno alle 11:30 vicino alla fermata dell'autobus del centro commerciale "La Meridiana", dove undi 27 anni ha scatenato il panico tra i presenti. Al grido di "" lo straniero si ètochiunque gli capitasse a tiro, ha rubato il cellulare ad una donna e, sempre più fuorillo ha danneggiato un bus ed alcune auto posteggiate. Notando la scena, il consigliere comunale della Lega Andrea Doria ha contattato le forze dell'ordine e tentato di intervenire in prima persona per ...