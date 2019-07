Bernal conquista il Tour de France | la prima volta di un sudamericano

Tour de France 2019 - risultato e classifica della ventesima tappa Albertville-Val Thorens : trionfa Vincenzo Nibali. Egan Bernal conquista la Grande Boucle : Grandioso Vincenzo Nibali che ha conquista to una meravigliosa vittoria di tappa nella ventesima frazione del Tour de France 2019 da Albertville a Val Thorens . Lo squalo è andato in fuga ha staccato i compagni di avventura e ha resistito al ritorno del plotone. Sulle arcigne pendenze dell’unica ascesa di giornata è stato capace di gestire i pochi secondi di vantaggio conquista ti dall’attacco di inizio tappa . Per quanto riguarda i big ...

Giro di Svizzera 2019 : impresa solitaria di Hugh Carthy nell’ultima tappa - Egan Bernal conquista la corsa : impresa straordinaria di Hugh Carthy che trionfa nell’ultima tappa del Giro di Svizzera 2019 al termine di una fuga solitaria partita nei primi chilometri. Il 24enne della EF Education First, che era già stato protagonista al Giro d’Italia, ha attacco all’imbocco della prima salita e ha mantenuto sempre un ritmo elevatissimo, diventando irraggiungibile per tutti e trionfando così in solitaria sul traguardo di Goms. In classifica generale si ...