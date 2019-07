Avvocatura dello Stato | Conte deve indicare il nuovo capo | la possibile scelta della più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Negli uffici dell’si aspettavano una nomina in tempi rapidi, invece ladel avvocato generaleè in stand-by dal 12 giugno, quando Massimo Massella Ducci Teri ha terminato il suo mandato. La poltrona più pesante nell’ex convento di Sant’Agostino resta vacante, ma soprattutto sta creando non pochi malumori nei corridoi dei nove papabili alla successione. La decisione spetta al Consiglio dei ministri su indicazione del premier Giuseppepoi essere ratificata dal Quirinale. E potrebbe essere affrontata nella prossima riunione. Così nella sede dell’in via dei Portoghesi, spiegano diverse fonti a Ilfattoquotidiano.it, c’è agitazione. In corsa, di diritto, ci sono tutti gli 8 vice avvocati generali e l’attuale vicario Carlo Sica: laè squisitamente politica, anche se – pur non ...

