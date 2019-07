Autismo | “genitori senza aiuti per gestire i figli con questi disturbi Se non puoi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Pregiudizi, mancanza di assistenza adeguata, sostegno scolastico insufficiente e strumenti di inclusione sociale inadeguati. Questa è la situazione in cui si trova chi ha un familiare condello spettro autistico, una sindrome che colpisce tra le 300mila e il mezzo milione di persone in Italia. Il dato esatto finora non è stato certificato da nessun ente o associazione perché non tutti i casi, soprattutto i meno gravi, vengono diagnosticati. Non esiste un Registro nazionale delle persone con la sindrome né un Osservatorio che consenta di programmare interventi e servizi utili a sostenere le famiglie. Così si arriva a casi di cronaca drammatici come quello, reso pubblico la settimana scorsa dagli operatori della Casa Sebastiano di Fondazione Trentino, del bambino affidato al Tribunale dei minori perché i genitori non riuscivano più a occuparsene. “I genitori sono stati ...

