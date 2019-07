Fonte : ilpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Un’atletadi 45 anni è morta dopo esserecolpita da ununadiinin provincia di Bolzano. L’incidente è avvenuto sabato verso le 19.15 vicino al lago di San Pancrazio, a 2.100

Eurosport_IT : Atleta norvegese di 45 anni muore colpita da un fulmine durante una ultra-maratona a oltre 2.000 metri di quota in… - Coccimari : RT @ilpost: Un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante una gara di corsa in montagna, in provincia di Bolzano - ilpost : Un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante una gara di corsa in montagna, in provincia di Bolzano -