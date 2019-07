Quei bravi ragazzi di San Francisco

Fonte : agi

(Di domenica 28 luglio 2019) Vicini di casa ideali o noti piantagrane? Un'anziana che abita nell'elegante quartiere di Sandove viveva Elder Finnegan Lee lo descrive come un ragazzo delizioso, ma qualcun altro racconta alla Cbs che si ubriacava e vomitava davanti alle porte della case. Gli insegnanti e i compagni di Christian Natale-Hjorth parlano di un ragazzo non particolarmente brillante e con una certa tendenza alle spacconate al comportamento da delinquente. Ma chi sono davvero i due diciannovenni della Baia che nella notte tra giovedì e venerdì hanno aggredito due carabinieri in borghese e ucciso Mario Cerciello Rega? A Elder Lee, che secondo gli inquirenti ha confessato di aver ucciso il vicebrigadiere, piaceva definirsi "King of Nothing", il 're del nulla' e aggiungeva nella sua biografia che "Death is guaranteed, life is not", 'la morte e' ...

