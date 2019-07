La moglie scompare nel nulla | il marito ne denuncia la scomparsa | si mobilitano esercito

Fonte : baritalianews

(Di domenica 28 luglio 2019) Una storia incredibile quella che è avvenuta a un professionista di Biella. L’uomo molto preoccupato perché lanon rispondeva né al telefono di casa né al cellulare dopo parecchie ore, ha chiamato la Poliziando la sua. Nel frattempo mentre passavano ancora ore, c’è stato un consistente spiegamento di forze che si sono mobilitate alla ricerca della donna. Una squadra di pompieri, auto della polizia e uomini del 118 si sono precipitati a casa della donna. Dopo aver forzato l’ingresso sono entrati e hanno trovato solo tanto disordine ma nessuna traccia della donna. La questura decide di mobilitare, per la ricerca, altre auto della polizia. Dopo pochi minuti vengono individuati i figli della coppia che erano dalla nonna. Poi l’incredibile scoperta, la donna era viva e vegeta ed era serenamente a casa dell’amante. Ilè rimasto incredulo ...

Mauro91682344 : RT @Valenti34640793: Per tutti quelli che scrivono mi piace come mostri tua moglie come la fai scopare con altri ecc. nn è mio marito che m… - andrea_cattaneo : La scalata al successo di Hideo Azuma raggiunge l’apice tra la metà degli anni 70 e la fine degli 80, grazie al pas… -