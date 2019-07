Ivrea | tir tampona auto ferma nella corsia d’emergenza | morta una donna | grave la figlia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Dramma sull’strada A5, la Torino-Aosta. Sabato sera una Fiat Puntodi emergenza è stata travolta da un tir che sopraggiungeva: l’impatto è stato devastante. Lache era al volante dell’, una 34enne di origine peruviana, èsul colpo. Feriti anche i due figli: in particolare destano preoccupazione le condizioni della bimba di un anno, che era seduta sul seggiolino posizionato sul sedile posteriore. La piccola è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Aosta, dove è stata ricoverata in codice rosso. Meno gravi le condizioni del fratellino di sei anni, che ha riportato solo qualche contusione ed è stato accompagnatostessa struttura sanitaria per precauzione. L’incidente è avvenuto in direzione Torino, nel tratto di strada tra i comuni di Salerano e Banchette, pochi chilometri prima dello svincolo per. Lasul ...

