Giffoni | il festival di Gubitosi | «E per i 50 anni vorrei qui Mattarella»

La Compagnia del Cigno 2 ci sarà - ma non adesso : le parole di Ivan Cotroneo al Giffoni Film Festival : La Compagnia del Cigno 2 ci sarà oppure no? Ci siamo lasciati così qualche mese fa in occasione del finale della prima stagione e oggi ci poniamo ancora la stessa domanda dopo la partecipazione di Ivan Cotroneo al Giffoni Film Festival ieri. Una delle matricole ben riuscite della scorsa stagione televisiva di Rai1 è stata senza dubbio la serie corale che racconta la storia di un gruppo di ragazzi legati insieme dalla musica e che è riuscito a ...

Giffoni Film Festival 2019 : i voti ai look : Elodie in I'm, Isola MarrasArisaNatalia DyerCharlie HeatonBeatrice Vendramin in PronoviasAnastasioElisa Visari in Philosophy di Lorenzo SerafiniWoody HarrelsonGuglielmo ScillaSara Serraiocco in FendiSofia Dalle RiveCarlotta FerlitoGli AutogolJake La Furia e Don JoeGiacomo MazzariolLoretta GraceI PantellasÈ un po’ il cuginetto minore dei Festival cinematografici. Quello più piccolo, tenero e forse indifeso. Quello al quale, probabilmente, ...

Woody Harrelson star al Giffoni Film Festival : «Vorrei fare un film con Sorrentino» : «Truffaut diceva che questo è il Festival più necessario. Oggi posso dire che è anche il più divertente. Però, no, non penso di essere un modello da seguire,...

Al via il 49esimo Festival Giffoni Experience : Ha preso il via a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno la 49esima edizione del Giffoni Experience, il Festival del cinema dedicato ai ragazzi di tutto il mondo e di tutte le età. Un trionfo di musica, colori ed entusiamo ha letteralmente invaso, ancora una volta, la città con le bandiere e la gioia dei 6200 giurati provenienti da tutta Italia e da 50 nazioni dalla Palestina alla Colombia, dalla Grecia alla Russia. Nella prima giornata ...

"Dolcissime" - al Giffoni festival anteprima del film sul bullismo : L’acqua come metafora di riscatto per tre amiche vessate quotidianamente dai bulli. È il tema di Dolcissime, il secondo film di Francesco Ghiaccio che racconta l’adolescenza alla sua maniera, affrontando temi come il bullismo, l’amicizia, l’amore e la voglia di riscatto. L’opera, sceneggiata dallo s

Giffoni 2019 ospiti : attori - cantanti - registi al Giffoni Film Festival : Giffoni 2019 ospiti. Torna anche quest’anno il Giffoni Film Festival che si terrà dal 19 al 27 luglio 2019. Ecco di seguito tutti gli ospiti che saranno presenti durante le giornate della manifestazione. TUTTO SUL #Giffoni2019 Giffoni 2019 ospiti: attori, cantanti, registi al Giffoni Film Festival Saranno numerosissimi gli ospiti che si susseguiranno nei vari appuntamenti del Giffoni 2019, tra incontri con la giuria e masterclass. ...

Giffoni Film Festival 2019 programma e ospiti del cinema italiano : Giffoni Film Festival 2019 Alessandro Borghi l'ultimo arrivato Il Giffoni Film Festival, come ogni anno, è la manifestazione cinematografica più allegra dell’estate. ospiti, proiezioni, ...

Torna il Giffoni Film Festival : il tema del 2019 è l'aria : 101 opere (15 italiane), 6.200 giurati provenienti da 50 paesi del mondo, 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 Film tra maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv,...

Alessandro Borghi al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara : come incontrare le star di Suburra La Serie : Le riprese di Suburra La Serie 3 non sono ancora iniziate ma i fan dei suoi protagonisti si preparano per un evento importante: Alessandro Borghi sarà al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara. Aureliano e Spadino si ritroveranno insieme allo stesso evento ma mentre il primo avrà modo di commentare Il Primo Re e la Serie Netflix il secondo si unirà a lui proprio per analizzare il fenomeno di Suburra che potrebbe concludersi con la sua ...

Evan Peters al Giffoni Film Festival : ecco i dettagli sull’arrivo della star di American Horror Story : Evan Peters al Giffoni Film Festival. Questa è la notizia del momento visto che poco fa l'annuncio è arrivato via social e ha già messo in subbuglio i fan di American Horror Story, e non solo. Per anni è stato fatto il nome dell'attore tra i papabili ospiti dell'evento e sembra che l'edizione che prenderà il via tra qualche settimana, sarà finalmente quella giusta. Poco fa, sulla pagina Facebook ufficiale è arrivato l'annuncio degli ...