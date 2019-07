Di Maio: legge per "vittime del dovere"

"Quel che è accaduto al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ci lascia ancora senza pace. C'è un passo in più che però possiamo compiere. Ed è quello di equiparare il trattamento delledela quello delledel terrorismo". Così il vicepremier Di, su Facebook. "C'è già unadel M5S depositata dal nostro senatore Gianmarco Corbetta. Spero che si riesca presto ad incardinare in commissione e che il testo trovi il supporto di tutte le forze politiche".(Di domenica 28 luglio 2019)

LaPresse

