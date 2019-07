Beach Rugby | Europei 2019 | Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Si chiudono come nel 2018 per l’glidi, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con leed ilcon gli: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’supera ai quarti per 9-2 l’Austria, poi in semifinale viene sconfitta per 5-6 dalla Georgia, ma conquista ilbattendo nettamente la Lituania per 13-6. Oro alla Russia sulla Georgia. Nel torneo femminile invece le azzurre battono nei quarti la Croazia per 4-2, poi superano la Spagna ancora per 4-2, ma poi cedono nella finalissima alla Russia per 1-2.alla Spagna, che supera la Georgia.maschile Quarti di finalev Austria ...

PaoloSindacoDes : Bravissime...@venessa primon - Rugbymeet : L'Italia femminile ottiene l'argento agli Europei di Beach Rugby di Mosca, l'Italia maschile chiude al 3° posto… - lore526 : RT @Federugby: È FINALE! Agli Europei Beach di Mosca le Azzurre battono la Spagna 4-2 e accedono alla Finale per il titolo continentale co… -