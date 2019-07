Attacco politico in Afghanistan:7 morti

Un commando di quattro uomini assale la sede elettorale di Amrullah Saleh,ex capo dell'intelligence a Kabul,capitale dell'. L'uomo è candidato alle presidenziali del 28 settembre come vice del presidente uscente, Ashraf Ghani, in cerca di un nuovo mandato. I terroristi uccidono tre persone, ma muoiono subito dopo in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. Il commando aveva causato un'esplosione riuscendo a entrare negli uffici dove sono stati uccisi. Lo riferisce la polizia: i feriti sono una ventina.(Di lunedì 29 luglio 2019)