Tour:Bernal re,Nibali vince 20.ma tappa

Un grandenzolascia la sua impronta e l'uomo della tempesta, Eganil 106°de France.Dopo il ribaltone agonistico-atmosferico di venerdì, con il fantastico volo del colombiano sull'Iseran,la 20ma e penultima-ridotta a soli 59km per motivi di sicurezza legati al meteo-scrive la parola fine sulla corsa. A Val Thorens,dopo un'ascesa di 33km,lo 'Squalo' decolla e trionfa in solitaria davanti a Valverde,Landa,e Thomas.Resa definitiva per Alaphilippe,26° che esce anche dalla zona podio.(Di sabato 27 luglio 2019)