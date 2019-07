Pole Hamilton in Germania davanti a Verstappen | flop Ferrari

Pole di Hamilton - disastro Ferrari. Il britannico : “E’ incredibile” : Lewis Hamilton centra la Pole position nel GP di Germania, al termine di una qualifica da dimenticare per la Ferrari. Il britannico ha girato in 1'11"797e partirà davanti alla Red Bull di Verstappen, seguito in seconda fila dall'altra W10 di Bottas e dall'altra Red Bull di Gasly. Doppio problema tecnico per il team di Maranello: Vettel non è di fatto sceso in pista e partirà 20°, Leclerc ha dovuto dare forfait prima del Q3 e scatterà 10°. ...

A Silverstone Bottas soffia la Pole a Hamilton - terzo Leclerc : Valtteri Bottas rovina la festa a Lewis Hamilton che dopo quattro pole position di fila a Silverstone, si vede battere dal compagno di team

Gp Austria - c'è Leclerc in Pole : Hamilton declassato al quinto posto : Charles Leclerc su Ferrari conquista la pole position nel Gp d'Austria. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton a +0.259 e la...