Juventus | Paratici in Inghilterra | avrebbe trattato le cessioni di Perin | Khedira e Kean

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Pogba Juventus - sfida Real-Juve : Paratici pronto all’affondo per il francese : Pogba Juventus – Sembra mancare davvero poco l’approdo di Milinkovic Savic al Manchester United. Il centrocampista della Lazio passerà nel club inglese per 100 milioni: l’agente Kezman ha raggiunto l’accordo totale con il club e alla definizione del colpo sembrano mancare pochissimi dettagli. Questo porterà alla cessione di Paul Pogba, che servirà al club sia per fare cassa, […] More

Juventus - Ceccarini : 'Paratici se prende Icardi a 50 milioni fa bingo' : La Juventus, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabio Paratici lavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata. Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro Icardi. Della possibilità che l'argentino passi in ...

Calciomercato Juventus - Dybala annuncia il suo futuro! Paratici : 210 milioni dalle cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Dybala avrebbe comunicato al suo entourage la priorità di vestire bianconero anche in vista della prossima stagione. Questa la decisione dell’attaccante argentino, decisione che potrebbe contrastare con i prossimi piani bianconeri. Come annunciato da Sarri, Dybala reciterà il ruolo di finto nueve, oppure potrebbe […] ...

Chiesa Juventus - arriva la svolta : rivoluzione offensiva firmata Sarri-Paratici! : Chiesa Juventus- Continua a tener banco il capitolo Chiesa in casa Juventus. L’attaccante della Fiorentina sarebbe pronto a dire addio al club viola aprendo ufficialmente ad un potenziale trasferimento in maglia bianconera. Commisso, dal canto suo, come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, avrebbe puntato l’indice sui bianconeri: la sensazione è che il presidente viola voglia […] More

Cessioni Juventus - 8 addii per rivoluzionare l’attacco : doppio colpo Paratici! : Cessioni Juventus- Dopo un’ottima prima parte di mercato, condita dagli arrivi di Buffon, De Ligt, Demiral, Ramsey e Rabiot, Paratici sarebbero pronto a mettere le mani anche in chiave Cessioni. Demiral non si muoverà da Torino: questa la prima sensazione trapelata nelle ultime ore. Sarri avrebbe bloccato la cessione del centrale turco. Da valutare il […] More

Juventus - si lavora in uscita : Paratici atteso a Londra - potrebbe vendere Kean e Perin : Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime ore Paratici volerà in ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici e Cherubini a Milano : ecco perchè : Mercato Juventus – La squadra è in Cina, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro l’Inter, i dirigenti in Italia per preparare le prossime mosse di Mercato. Fabio Paratici e Federico Cherubini, responsabile dell’area sport bianconera e il suo braccio destro, questa mattina erano a Milano al lavoro sulle operazioni in entrata e uscita della società. […] More

Calciomercato Juventus - Higuain-Icardi : il nuovo piano di Paratici - 7 cessioni! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista delle prossime settimane di mercato. Definiti i primi movimenti in entrata, Paratici dovrà metter mano alle cessioni. Restano in bilico 7 bianconeri. Cancelo viaggia spedito verso l’addio, cessione che frutterà circa 60 milioni di euro. In bilico anche Khedira e Matuidi. […] More

Calciomercato Juventus : duro affronto a Paratici contattato telefonicamente : Calciomercato Juventus: si fa sempre più aspro lo scontro tra la Juve e la Fiorentina per il gioiello viola Federico Chiesa. Il club di Firenze ha dimostrato alla società bianconera grande disappunto per la pressione esercitata sul giocatore, che ha ribadito alla società di voler lasciare la Fiorentina. Calciomercato Juventus: duro braccio di ferro con […] More

Neymar Juventus - che bomba : il brasiliano incontra Paratici - ecco dove! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo“, l’entourage di Neymar incontrerà Paratici nel corso delle prossime ore/giorni in Cina. Un incontro per tentare di imbastire una clamorosa trattativa in vista delle prossime settimane. Il PSG, come noto, avrebbe ufficialmente aperto all’addio del brasiliano. Neymar, dal canto suo, vorrebbe far ritorno al Barcellona, pista decisamente […] More

Calciomercato Juventus - Neymar : per El Mundo Deportivo Paratici avrebbe pronta l’offerta : Le notizie di Calciomercato per la Juventus in questo periodo fioccano. E se ci sono trattativa reali da portare avanti come quella di Mauro Icardi e Federico Chiesa, oppure le molte che si riferiscono alle cessioni, ce n'è una in particolare che assume i contorni del sogno. Un anno fa di questi tempi l’Italia e, forse l’Europa, seguì stropicciandosi gli occhi l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero, oggi secondo El Mundo Deportivo, ...

Calciomercato Juventus - Sarri chiede a Paratici il colpo TOP : Calciomercato Juventus – L’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è appena iniziata, ma l’allenatore ex Chelsea ha le idee molto chiare. Stando a quanto filtra oltremanica, l’allenatore toscano ha chiesto a Paratici e soci un nuovo elemento per rinforzare la rosa bianconera. A riportare la notizia è il Mirror, secondo cui dopo l’esperienza ai blues, […] More

Pogba Juventus - Paratici pensa al maxi scambio : occhio a Dybala : Pogba Juventus – Sul fronte mercato i bianconeri sono sempre molto attivi per arrivare a Paul Pogba, che potrebbe alzare il livello del centrocampo di Sarri. Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” la stessa società torinese potrebbe pensare anche all’inserimento di diverse contropartite, soprattutto nel reparto difensivo visto che i “Red Devils” intendono rinforzarsi nelle retrovie. […] More