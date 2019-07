Cagliari | 10 daspo ai tifosi per furto razzi da traghetto in occasione del match contro

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019)da 3 a 6 anni nei confronti di 10delche è stato emesso dal Questore di Roma per per gli episodi accaduti il 27 aprile scorso indi Roma-. Nel dettaglio intorno alle 15.30 gli agenti della Polizia impegnati neilli di sicurezza all’esterno dello stadio Olimpico, all’altezza di viale Tor di Quinto, hanno fermato ellato un furgone Fiat Ducato diretto allo stadio con a bordo i 10 ultras degli ‘Sconvolts’, tutti con il biglietto della partita, durante illi però all’interno degli zaini sono stati trovati due artifizi pirotecnici contrassegnati da un etichetta in inglese, indicava “fuoco a mano più altri 2 artifizi pirotecnici con la scritta sull’etichetta “shuttle – razzo paracadute”. Gli ultras sono stati denunciati a piede libero, sei di questi erano già ...

