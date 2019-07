Al via marcia 'No Tav' sotto la pioggia

"La valle che resiste - No tav". E' lo striscione che apre la'No Tav' partita da Venaus in direzione del cantiere.Slogan come " I popoli in rivolta scrivono la storia No Tav fino alla vittoria " e "Giù le mani dalla Val di Susa" accompagnano l'avvio del corteo. Il leader Perino avverte: "Chi tira un sasso fa un favore a Salvini". Dopo una breve tregua,sta iniziando a piovere.Il violento acquazzone di mezzogiorno ha infangato i sentieri e ha provocato anche una frana vicino al campeggio del Festival Alta Felicità.(Di sabato 27 luglio 2019)