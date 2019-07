Rete ospedaliera Regione Abruzzo | pronto il piano di riordino Sospiri | ora confronto con

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 26 luglio 2019) L'Aquila - “Ildidellaabruzzese rappresenta una promessa fatta ai territori e puntualmente mantenuta: Pescara ha un DEA di II livello, ovvero l’eccellenza; Penne torna ad avere un vero ospedale con unsoccorso operativo ventiquattro ore su ventiquattro e la riapertura dei reparti connessi per garantire il diritto alla salute dei cittadini; Popoli si conferma quale centro pubblico di riabilitazione di altissima specializzazione, anch’esso dotato di unSoccorso h24. Ora inizia una fase divirile con il Governo,che sosterremo con forza perché siamo convinti della bontà della nostra scelta, l’unica possibile, che peraltro vede il Consiglio regionale stesso tornare protagonista visto che le scelte, questa volta, non dipendono da un solo uomo al comando”. È il commento del Presidente del Consiglio ...

ekuonews : PESCARA - 'In Commissione, ieri, ho spiegato che lunedì saranno trasmesse al tavolo di monitoraggio ministeriale es… - Ugo_LP : 'ps: E via di questo passo. I governi cambiano, la politica no. Soprattutto quella sanitaria.' Abruzzo: Rete osped… -