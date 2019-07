Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – L’diesprime profondo in una nota cordoglio per l’uccisione del35enne, Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio nel quartiere di Prati a Roma. Il vicebrigadiere prestava dal 2009 servizio comeper la delegazione romana dell’di, distribuendo pasti ai senzatetto e alle persone in difficolta’ nelle stazioni di Termini e Tiburtina. Un impegno costante e regolare portato avanti con dedizione e passione. Per questo nel 2013 gli era stata conferita un’onorificenza al Merito Melitense. “È stato sempre partecipe agli interventi su strada programmati due volte a settimana nella tarda serata, in aree critiche Capitoline come le maggiori stazioni ferroviarie ove e’ piu’ solito trovare persone bisognose ed emarginate” si legge nella motivazione relativa al ...

romadailynews : Ordine Malta: carabiniere ucciso era un nostro volontario: #Roma – L’Ordine di Malta… - hospitalitendl : Messaggio dell’Ordine di Malta - Cristytriv : @TH1NKorDIE @matteosalvinimi Pensavo fosse ovvio. Speravo in Frontex. Ero fiera di un paese che cercava una soluzio… -