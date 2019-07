Nel 2016 la Russia interferì con i sistemi di voto in tutti e 50 gli stati americani

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg Nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

Maria Chindamo - sparita Nel 2016 - è svolta : un arresto per omicidio - telecamere manomesse : Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa davanti all'ingresso della sua tenuta agricola di Nicotera il 6 maggio del 2016 e della quale da allora non si è saputo più nulla,...

Maria - sparita nel nulla Nel 2016 : tre fermati per omicidio Svolta grazie a una telecamera manomessa|Chi era : foto : La Svolta da una telecamera manomessa. L’ipotesi che il corpo della donna sia stato dato in pasto ai maiali

Tour de France 2019 - Steven Kruijswijk possibile sorpresa. Già quinto nel 2018 - Nel 2016 sfiorò un Giro d’Italia… : Steven Kruijswijk potrebbe davvero essere la grande rivelazione del Tour de France 2019, oggi l’olandese si è messo in luce durante la cronometro a squadre andata in scena a Bruxelles e ha dominato la prova contro il tempo insieme alla sua Jumbo-Visma che ha potuto conservare la maglia gialla con Mike Teunissen. Il capitano per la classifica generale ha guadagnato un tesoretto importante nella capitale belga, i 27 km di un percorso poco ...

Scippata Nel 2016 - turista chiede i soldi all’Italia : Valentina Dardari La donna, una tedesca, era stata rapinata in città nel 2016 dove sitrovava per festeggiare il nuovo anno. Adesso ci chiede i danni e potremmo arrivare a doverle pagare ben 3mila euro Una turista tedesca, residente a Berlino, qualche anno fa aveva deciso di iniziare il nuovo anno con una vacanza nel nostro Paese, precisamente a Lecco. Durante quel soggiorno però, proprio il pomeriggio del primo giorno dell’anno ...

Scippata Nel 2016! Turista tedesca chiede i soldi all’Italia : La donna, una tedesca, era stata rapinata in città nel 2016 dove sitrovava per festeggiare il nuovo anno. Adesso ci chiede i danni e potremmo arrivare a doverle pagare ben 3mila euro.\\ Una Turista tedesca, residente a Berlino, qualche anno fa aveva deciso di iniziare il nuovo anno con una vacanza nel nostro Paese, precisamente a Lecco. Durante quel soggiorno però, proprio il pomeriggio del primo giorno dell’anno nuovo, la giovane, ...

Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo Nel tentato colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del luglio 2016, in cui morirono almeno 260 persone e più di duemila furono ferite. Tra le persone condannate ci sono anche diversi militari

In Turchia sono stati emessi mandati d’arresto per 128 militari accusati di essere stati coinvolti Nel tentato colpo di stato del 2016 : In Turchia sono stati emessi mandati d’arresto per 128 militari accusati di essere legati alla rete che organizzò il tentato colpo di stato del luglio 2016 contro il regime del presidente Recep Tayyip Erdogan. L’agenzia di stampa Reuters ha scritto che

Franco Zeffirelli era discendente di Leonardo Da Vinci : lo scoprì Nel 2016 : Tre anni fa, il grande maestro Franco Zeffirelli, ebbe la certezza di essere tra i trentacinque successori di ancora vita in del famoso Leonardo da Vinci. Questo è ciò che risulta da uno studio, cominciato nel '73 e presentato dai ricercatori Agnese Sabato e Alessandro Vezzosi, promotori del Museo Ideale di Leonardo Da Vinci. L'obiettivo dello studio era ricomporre la discendenza di Leonardo, i luoghi di vita e di seppellimento dei suoi avi e ...

Matrimonio a prima vista. Sposi Nel 2016 - ma Wilma e Stefano oggi sono nei guai : Si erano sposati nel novembre del 2016. Amore a prima vista? Forse. Di sicuro, ‘Matrimonio a prima vista’: perché Stefano Soban e Sara Wilma Milano – lui titolare di una gelateria di Alessandria, lei cantante di Abbiategrasso – erano tra i partecipanti al reality omonimo andato in onda su Sky in cui coppie di perfetti sconosciuti accettavano di sposarsi e di vivere per tre mesi sotto l’occhio delle telecamere che ...

Anton Yelchin - dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore morto Nel 2016 : Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è un toccante e onesto biopic sulla vita breve del compianto Anton Yelchin. Direttamente dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse ...

Footlocker - in fila per Yeezy Boost 350 V2/ Video - era già accaduto Nel 2016 : Footlocker di Milano, in fila per Yeezy Boost 350 V2 "Bred". Obiettivo: acquistarle e poi rivenderle subito. Video ressa, arriva la polizia.