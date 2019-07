Migranti : oltre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - La nave 'Gregoretti' della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio 'Accursio Giarratano, mentre

Migranti : oltre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera - attesa indicazione porto sbarco : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – La nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera, con a bordo 141 Migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta Migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio ‘Accursio Giarratano, mentre gli altri 91 erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso la nave Gregoretti è in attesa di ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l’Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Alessandra Vella. Proprio oggi sono state scoperte altre due lettere contenente polvere di sparo e una ogiva da fucile, indirizzate ...

Oim : in Libia oltre 640 mila Migranti : 0.05 L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha censito 641.398 migranti in Libia,nel periodo marzo-maggio 2019. Secondo il rapporto,provengono da oltre 39 nazioni e sono presenti in tutti i 100 comuni libici. Il 9% dei migranti sono minori, di cui il 34% non accompagnati. Il 13% sono donne. Il 65% proviene dall'Africa subsahariana,il 29% dal Nord Africa, il 6% da Asia o Medioriente. Il 57% di loro vive in locali in affitto, il 12% ...

Roma - spaccio in Chiesa : arrestati 6 Migranti/ Oltre 2 kg di eroina : agenti aggrediti : spaccio di droga in una Chiesa apostolica a Roma: arrestati sei migranti mentre tentavano di gettare l'eroina nello sciacquone del water.

Hotspot di Lampedusa al collasso : i Migranti ospitati sono oltre il doppio della capienza : È al collasso l'Hotspot di Lampedusa dove nella notte sono giunti i 46 di nave Alex di Mediterranea. Rispetto a una capienza di 97 persone, spiega il sindaco Totò Martello, i migranti presenti superano il numero di 200, conseguenza dei mini sbarchi che si susseguono sull'isola. "Dovrebbero restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino".

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Migranti a bordo da oltre due settimane : la nave entra in porto : E' il giorno della Sea Watch. Ma anche la notte, con l'attracco al porto di Lampedusa, intorno all'1.40. Per i 40 Migranti da più di due settimane a bordo della Sea Watch...

Sea Watch - indagata Carola Rackete. Migranti a bordo da oltre due settimane : Tiene banco la nave Sea Watch. Non hanno ancora toccato terra e non la toccheranno almeno per un giorno ancora. Ma per i 40 Migranti da più di due settimane a bordo della Sea Watch...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2018 oltre 70 milioni di persone in fuga : L'agenzia spiega che la cifra è stimata per difetto, considerato che la crisi in Venezuela è attualmente riflessa da questo dato solo parzialmente

Migranti - in oltre 5mila sono finiti in centri di detenzione in Libia : Mattarella ha firmato il decreto sicurezza bis che consente di multare le navi che non rispettano il divieto di entrare nei...