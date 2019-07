Meteo | maltempo in Alto Adige | ieri sera registrati 14mila fulmini

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni Meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Meteo - freddo anomalo e maltempo : al Sud è una giornata autunnale : freddo anomalo e maltempo al Sud: è Martedì 16 Luglio, ma sembra pieno autunno su gran parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +18°C a Matera e Martina Franca, +19°C a Lecce, Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Fasano, +20°C a Brindisi, Gallipoli, Supersano, Squinzano, Noci, Putignano e Caltanissetta, +21°C a Cosenza, Crotone e Bronte, +22°C a Foggia, Taranto e Vibo Valentia, +23°C a ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Previsioni Meteo 16 luglio - ondata di maltempo investe il sud : raffica di temporali : raffica di temporali anche intensi al sud prima del ritorno del sole. Le Previsioni Meteo di oggi martedì 16 luglio e domani mercoledì 17 luglio indicano infatti lo spostarsi di una intesa perturbazione dal nord verso sud con tutto il suo carico di nubifragi e temporali. L'instabilità proseguirà anche nei giorni successivi anche se con fenomeni meno intensi .Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al Sud : Nella giornata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud. Piogge e temporali di forte intensità colpiranno in particolare le zone ioniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo dal Nord al Sud : l'allerta Meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta Meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : allarme arancione per Martedì - “vite umane a rischio” a causa dei fenomeni estremi [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali dell’Italia, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del Centro, fino a giungere in serata sul Meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul ...

Maltempo in Calabria : scatta l’allerta Meteo a Crosia (CS) : La centrale operativa della Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo marino-costiera per le prossime 24/36 ore. A partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di oggi, si registra un livello di allerta “Giallo” essendo previste sul quadrante nord-est settentrionale della Calabria piogge e temporali sparsi. Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, invece, il livello d’allerta ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Previsioni Meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...