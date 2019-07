Meteo | il caldo è al capolinea | l' allerta della Protezione Civile

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Meteo - il gran caldo ha le ore contate : Che cosa succede nel weekend? Temporali violenti a livello locale, ovvero associati a nubifragi, violente raffiche di vento...

Meteo - caldo in Germania : +42 - 6°C a Lingen - “polverizzati” tutti i record : Il Deutscher Wetterdienst, il servizio Meteorologico ufficiale nazionale della Germania, ha confermato che i +42,6°C misurati a Lingen, in Bassa Sassonia, hanno battuto tutti i record della storia tedesca. E’ la prima volta che si superano i +42°C dall’inizio della misurazione delle temperature in Germania, ha precisato il DWD. “Quella attuale si può considerare la polverizzazione dei precedenti record“, ha aggiunto il ...

Meteo - caldo in Europa : battuto record in Belgio - +41 - 8°C : Prosegue l’ondata di caldo record in Belgio: David Dehenauw, capo Meteorologo del Royal Meteorological Institute, ha reso noto che ieri sono stati registrati +41,8°C (104 Fahrenheit) nella città settentrionale di Begijnendijk, la temperatura più alta dall’inizio delle registrazioni, un nuovo massimo storico per il Paese dal 1833. caldo record anche in Lussemburgo, dove la colonnina di mercurio è salita fino a +40,8°C. L’ondata ...

Previsioni Meteo 26 luglio - il caldo record resiste sull’Italia ma sono in arrivo i temporali : Che tempo farà oggi? Secondo le Previsioni meteo di venerdì 26 luglio continua la fase di caldo afoso degli ultimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord, dove non mancherà la pioggia durante le ore notturne. Temperature in lggero calo al Sud. Ma nel weekend sono in arrivo forti temporali e grandinate.Continua a leggere

Meteo : caldo record. Pioggia in arrivo : 21.54 Tredici città da bollino rosso per il caldo. Domani saranno 14: si aggiunge Milano. Sabato l'allerta caldo coinvolgerà Ancona, Pescara e Venezia. caldo afoso anche in Europa con livelli super. In particolare a Parigi con 42,4 gradi, 41,5 gradi a Lingen nella Germania Nord-est, 40,6 a Kleine-Brogel in Belgio e 40,4 nell'Olanda del Sud. Ma è in arrivo una perturbazione che ridurrà gli effetti dell'anticiclone africano. Temperature in calo ...

Previsioni Meteo - weekend 27-28 luglio : temporali al centro-nord e tregua dal caldo : Dopo una settimana di caldo opprimente che ha sfiorato i 40° in molte zone d'Italia, nella zona centro-settentrionale della penisola, nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà un brusco cambiamento. Il nord e il centro saranno interessati da un abbassamento delle temperature proprio nel periodo coincidente con le partenze estive: si subirà un calo termico che potrebbe arrivare fino a 15° in meno. tregua dal caldo e violenti ...

Meteo - l’ondata di caldo africano infiamma l’Europa : nuovi record - Francia - Germania - Olanda e Belgio oltre i +40°C [DATI] : Questa ondata di caldo africano sta facendo crollare record su record nell’Europa centro-occidentale. Infranti record in Francia, Germania, Olanda e Belgio per il secondo giorno consecutivo, con Parigi che ha registrato la sua giornata più calda di sempre. La temperatura più alta di sempre registrata nella capitale francese è di +42,4°C, battendo il record di +40,6°C di qualche ora fa e soprattutto il primato precedente risalente al 1947 ...

Allerta Meteo in Alto Adige : caldo afoso e temporali di forte intensità : Al termine dell’incontro fra gli esperti di Servizio Meteo, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco e Ufficio geologia, presso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile, nel primo pomeriggio di oggi (25 luglio) è stato dichiarato lo stato di Allerta (alfa – giallo) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano. Rischio di forti temporali Più che l’ondata di caldo afoso che ...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano in Piemonte - allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...

Meteo - ondata di caldo africano : crollano diversi record storici in Europa - 5 morti in Francia. Oggi il picco [DATI e MAPPE] : I record di temperatura hanno iniziato a cadere in Francia già da martedì 23 luglio e ancora altri potrebbero cadere nei prossimi giorni mentre l’Europa centro-occidentale subisce la seconda ondata di caldo africano dell’estate. Bordeaux, nella Francia sudoccidentale, ha riportato la sua temperatura più alta di sempre martedì 23 con il mercurio salito a +41,2°C. Diverse altre località della Francia sudoccidentale hanno registrato record di ...

Meteo Italia - ondata di calore : dove farà più caldo oggi e domani - l’ELENCO delle città : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: oggi e domani due giornate da allerta di livello 3 (“bollino rosso“) in numerose città, mentre sabato si registrerà una tregua. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Meteo : oggi caldo eccezionale e afa al centro-nord (bollino rosso) - prestare attenzione : Come spesso avviene dalle nostre parti, gli ultimi giorni dominati dall'anticiclone sono anche i più caldi. Anche questa volta questa regoletta verrà rispettata : tra oggi e domani assisteremo...