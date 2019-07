Juventus | l’umiltà di de Ligt | l’episodio con Cristiano Ronaldo ed il rapporto con i

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’autogol contro l’Inter non cambia il parere sul difensore de, laha piazzato un grande colpo di mercato in difesa e l’olandese si candida ad essere protagonista anche con la maglia bianconera. Laha presentato la seconda maglia, desi è fermato a parlare con i giornalisti, ecco l’intervista riproposta da ‘La Gazzetta dello Sport’. Bonucci, Chiellini, De, Demiral, Rugani. E’ il gruppo di centrali più forte al mondo? «Onestamente non lo so, non ci ho mai pensato. Però abbiamo molti buoni giocatori e dobbiamo lottare tutti: giocheranno solo due su cinque». Laperò, questo è sicuro, ha una delle difese migliori d’Europa. «Sono sorpreso dal livello di tutti, sono tutti concentrati. Sarà difficile essere titolare con giocatori così. Ci proverò facendo le mie cose, giocando come sempre». In un club come la ...

