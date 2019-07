Il comandante del carabiniere ucciso | Era un ragazzo buono | aiutava i i malati a

Navi da crociera a Venezia : indagato il comandante della Costa Deliziosa - era uscito con condizioni meteo avverse : Il Comandante della Costa Deliziosa, la nave che il 7 luglio scorso è uscita da Venezia con condizioni meteo avverse, è indagato. A riportarlo sono i media locali, che specificano come l’ipotesi di reato individuata dalla Procura sia quella di naufragio colposo. In quell’occasione, la nave si era avvicinata troppo alla riva all’altezza dei Giardini, anche se non era accaduto niente grazie all’intervento dei rimorchiatori ...

Carola Rackete in Parlamento - lo sfregio della Ue all'Italia : un premio alla comandante-pirata : Qualcuno, scherzando, ipotizzava per Carola Rackete un futuro immediato da candidata, da leader della sinistra che la ha eletta sua eroina. E chi scherzava, probabilmente, non sbagliava. L'ormai ex comandante di Sea Watch 3, la tedesca che ha calpestato le leggi italiane, farà infatti il suo esordio

Carola Rackete - il 3 ottobre la comandante della Sea Watch parlerà al Parlamento Ue : Il 3 ottobre Carola Rackete sarà ascoltata nel Parlamento dell’Unione europea. Lo annuncia su Twitter il gruppo della Sinistra unitaria europea (Gue) dell’Eurocamera: “Siamo lieti che interverrà per parlare dell’importanza della ricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono in centinaia” a Lampedusa, si legge in un tweet del gruppo. La comandante tedesca ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete ad Agrigento : in corso l’interrogatorio della comandante : La comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, è riapparsa in pubblico ad Agrigento, dove è arrivata in procura per l'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta che la vede indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a una nave da guerra. Rackete è arrivata a piedi e non ha risposto alle domande dei cronisti.Continua a leggere

Conto alla rovescia per il lancio di Luca Parmitano : sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale : Mancano pochi giorni ormai al lancio della missione Beyond di Luca Parmitano: l’astronauta italiano dell’ESA si sta preparando alla partenza prevista sabato 20 Luglio, nel giorno del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Dopo essere stato a Colonia e Houston, è approdato a Star City, in Russia, ed ora Luca sta terminando le ultime fasi del suo addestramento e gli ultimi preparativi per il suo lungo viaggio Spaziale. Parmitano ...

A processo ex comandante Cc Del Sette : 18.07 Rinviato a giudizio per abuso d'ufficio l'ex comandante dei Carabinieri Del Sette. A processo con la stessa accusa l'ex comandante regionale della Sardegna Bacile e il delegato dell'organismo di rappresentanza Cocer-Cobar,Pitzianti I tre, secondo quanto si apprende, sono accusati di avere adottato "illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici"di un colonnello,di un luogotenente e di un tenente ...

Carabinieri - l’ex comandante del Sette rinviato a giudizio per abuso d’ufficio : “Trasferì colonnello per volere del Cocer” : L’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e l’ex comandante regionale della Sardegna Antonio Bacile sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma per abuso d’ufficio. Entrambi sono accusati di avere adottato “illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici” di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei Carabinieri. Con lui è finito a giudizio anche Gianni ...

Emanuele Scieri - l’inchiesta sulla morte del parà punta i vertici militari : indagato l’allora comandante della Folgore : L’inchiesta sulla morte del parà Emanuele Scieri, trovato cadavere nella caserma ‘Gamerra’ di Pisa il 16 agosto 1999, scala le gerarchie militari. La procura di Pisa ha iscritto nel registro degli indagati anche l’allora comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano, oggi 76enne, per le ipotesi di reato di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero. Salgono così a 4 le persone finite sotto inchiesta: ...

Omicidio del parà Emanuele Scieri : indagato il comandante della Folgore Enrico Celentano : Enrico Celentano, ex comandante della Folgore, è stata indagato dalla Procura di Pisa con l'accusa di favoreggiamento e false informazioni al pm, nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri. Il giovane parà è stato trovato morto nel cortile della caserma Gamerra tre giorni dopo il suo arrivo, nell'agosto del 1999. L'inchiesta per Omicidio, sulla sua morte, è stata aperta solo 19 anni dopo.Continua a leggere

La scarcerazione della comandante Ratecke è una decisione vergognosa - dice Salvini : "Una decisione vergognosa". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, definisce così la mancata convalida dell'arresto di Carola Rackete a margine di una esercitazione sull'uso del Taser alla Scuola per ispettori di polizia di Nettuno. "La scarcerazione mi provoca tanta rabbia - aggiunge - e tanta vicinanza agli uomini e alla donne in divisa. Una scelta incredibile con motivazioni incredibili nei confronti di chi ha messo a rischio la vita ...

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è di nuovo libera : Una manifestazione a sostegno della scarcerazione di Rackete organizzata a Colonia (foto: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images) Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi aveva forzato il blocco navale, violando le norme del decreto sicurezza bis, ed era finita agli arresti domiciliari, è tornata in libertà. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato ...

Mattarella a Salisburgo - manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3 : “Libertà per Carola!”, è solo uno degli slogan che campeggia su cartelloni e striscioni a Salisburgo. Nella città austriaca oggi si è svolta una manifestazione, totalmente pacifica, per la liberazione di Carola Rackete, comandante della nave Ong SeaWatch 3, al momento agli arresti domiciliari in un’abitazione privata ad Agrigento....Continua a leggere

Sea Watch - oggi la decisione del gip sul comandante Carola | Pm : "Impatto voluto con la Gdf - non agì in stato di necessità" : Il procuratore capo Luigi Patronaggio: "È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina"

L'aspra disputa tra Italia e Germania sulla scarcerazione della comandante Rackete : "Il capitano della Sea Watch era in forte difficoltà quindi mi aspetto che Bruxelles mandi un chiaro messaggio e ne chieda l'immediato rilascio". Di primo mattino il ministro dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, in un'intervista al quotidiano bavarese Passauer Neue Presse, entra nella vicenda di Carola Ratecke chiedendone così la liberazione. Il politico della Csu, alleato bavarese della Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha ...