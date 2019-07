I gatti si accarezzano così | lo dice la scienza

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ifavoriscono il nostro buonumoreIci aiutano a dormire meglioIhanno un potere rilassanteIregolarizzano la pressione del sangueIgiovano alla salute del nostro cuoreIfortificano i bebèItengono lontane le allergie dai bambiniIstimolano le persone anziane e soleIci supportano nei momenti criticiIci aiutano a trovare l’amoreEsiste una(quanto esatta è da sperimentare) per tutto, anche per una cosa che sembra semplice quanto accarezzare i. Si dà spesso per scontato che a loro piaccia essere accarezzati, ma non è sempre detto che l’interazione con l’uomo sia naturale. Laanzi che idevono abituarsi col tempo alle carezze per stare davvero bene e che dipende anche dalle caratteristiche di chi le fa. Lacicome farle al meglio e il primo segreto è far condurre il gioco ...

