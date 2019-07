Veneto : Cgil - nuovi canoni affitto Ater mettono in ginocchio anziani e famiglie fragili (2) : (AdnKronos) - Le richieste di Sunia, Cgil e Spi: "Chiediamo alla Regione di affrontare e superare le criticità del calcolo, veramente complesso, del canone, introducendo, per esempio, delle franchigie sulle piccole somme di reddito derivate da piccoli risparmi o dalla riscossione del TFR e, invece,

Veneto : Cgil - nuovi canoni affitto Ater mettono in ginocchio anziani e famiglie fragili (2) : (AdnKronos) – Le richieste di Sunia, Cgil e Spi: “Chiediamo alla Regione di affrontare e superare le criticità del calcolo, veramente complesso, del canone, introducendo, per esempio, delle franchigie sulle piccole somme di reddito derivate da piccoli risparmi o dalla riscossione del TFR e, invece, l’abbattimento nel caso di presenza di situazioni di disabilità in famiglia”. “Sono necessari poi degli ...

Veneto : Cgil - nuovi canoni affitto Ater mettono in ginocchio anziani e famiglie fragili : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Spiazzati, disorientati e in grande difficoltà. Sono questi i sentimenti che accompagnano in questi giorni molti inquilini assegnatari di alloggi Ater che si sono visti recapitare dall’azienda le lettere con il nuovo canone calcolato dall’Unità organizzativa Erp (Edilizia residenziale pubblica) della Regione Veneto. Sono centinaia le persone, soprattutto anziane, che si stanno rivolgendo ...

Veneto : Spi Cgil - 3 lavoratori su 5 dichiarano meno di mille euro netti al mese (2) : (AdnKronos) - “Questo trend – spiega Renato Bressan della segreteria dello Spi Cgil del Veneto - oltre ad allargare le disuguaglianze sociali nel nostro paese contribuisce a rallentare la domanda interna e di conseguenza pregiudica in maniera sostanziale la crescita economica. Pertanto, trovano ampi

Veneto : Spi Cgil - 3 lavoratori su 5 dichiarano meno di mille euro netti al mese : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - Da una parte, i lavoratori dipendenti, che vedono eroso il loro potere d’acquisto. Dall’altra, i lavoratori autonomi e gli imprenditori, che invece godono di una accresciuta capacità di spesa. In mezzo, i pensionati, che riescono a fare fronte al costo della vita grazi

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli (3) : (AdnKronos) - "Le politiche a favore degli Anziani soli, dunque, devono muoversi su più fronti: salute, lotta all'isolamento e alle truffe, trasporti, residenzialità, esenzioni per i redditi più bassi, politiche per l'invecchiamento attivo, legge sulla non autosufficienza. Visto che la popolazione i

Anziani : Spi Cgil - in Veneto 210 mila ultraottantenni sono soli (2) : (AdnKronos) - "Ma c’è anche tutto il tema della non autosufficienza che riguarda per la stragrande maggioranza proprio gli Anziani con più di 80 anni d’età: essere da soli non aiuta di certo. Inoltre, un anziano solo può avere difficoltà nelle piccole cose quotidiane, come fare la spesa e, soprattut