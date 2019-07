Stagionali in Riviera | a caccia di un impiego tra zero riposi | orari impossibili e soldi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Si rende conto che oggi ci sono degli stabilimenti balneari che non trovano persone per lavorare perché la gente chiede il reddito di cittadinanza? Ma questa è una cosa allucinante, è una cosa assurda”. Ancora pochi giorni fa l’ex premier Matteo Renzi spiegava così, ai microfoni di Omnibus, la carenza di personale nelle strutture alberghiere dellaromagnola. E’ l’onda lunga delle affermazioni di Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino, sull’assenza di lavoratoricausata dal provvedimento del governo M5s-Lega. Ma la realtà è ben diversa, come abbiamo documentato provando a farci assumere da alcune delle strutture che a fine giugno erano ancora alla ricerca di personale. “Lo sai come funziona? Chiaramente da noi le ore sono di più, ma il massimo in regola che si può mettere sono 6,40 ore, perché ...

