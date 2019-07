Oroscopo agosto | passione per il Cancro | fortuna per l' Ariete | Vergine al top

Oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Leone altalenante - Acquario confuso : L'Oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto si preannuncia problematico per la Vergine in ambito sentimentale mentre la Bilancia sarà invece alle prese con nuove conoscenze. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi saranno alle prese con la risoluzione di alcuni problemi che si sono palesati di recente. Sul lavoro sarete maggiormente indaffarati in vista ...

Oroscopo settimana dal 12 al 18 agosto : eros per Gemelli - Capricorno sarà stanco : Durante la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 agosto, l'Ariete avrà finalmente la Luna nei suoi gradi, mentre il Leone avrà nella propria costellazione ancora il Sole, Marte e Venere. Giove in Sagittario darà ai nativi la capacità di dare il massimo anche in situazioni lavorative difficili. In rialzo i Gemelli sul piano amoroso, in ribasso il Cancro. Il settore economico sarà favorevole per i nativi del segno della Bilancia, mentre il ...

Oroscopo del 13 agosto : Ariete energico - pensieri per Pesci : La giornata di martedì 13 agosto sarà un po' sottotono per alcuni e decisamente “no” per altri. Le tensioni all'interno dei rapporti in genere, come nel caso del Toro, porteranno i nativi a delle riflessioni forti, mentre per altri segni come il Cancro, forse decisamente più esasperati, queste incomprensioni daranno l'avvio a litigi e a nervosismo. Bene l'ambito amoroso per la Bilancia, soprattutto dal punto di vista erotico, meno soddisfacenti ...

Oroscopo 12 agosto : affari positivi per Bilancia - Acquario sottotono : La giornata di lunedì 12 agosto sarà diversificata nel panorama astrologico: mentre i segni di acqua, principalmente il Cancro e i Pesci, potrebbero avere un lunedì di scarso livello sia sul piano della salute che del lavoro; quelli di aria come la Bilancia e di fuoco come il Leone e l'Ariete avranno delle buone prospettive lavorative ed economiche che gli varranno i primi successi di questa settimana ricca di emozioni. Di seguito, le previsioni ...

Oroscopo - classifica del mese di agosto : Gemelli progettuale - finanze in crescita per Toro : Nel mese di agosto 2019 troviamo Mercurio passare dall'orbita del Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, alla Vergine. Marte, Venere, il Sole e la Luna viaggeranno dai gradi del Leone a quelli della Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno ed Urano nel segno del Toro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Il podio 1° posto Leone: scoppiettanti. Sia sul fronte amoroso, grazie a Venere ed al Sole ...

Oroscopo - classifica fortuna e lavoro di agosto : Ariete polivalente - Vergine stremato : Nel mese di agosto 2019 troviamo Mercurio che cambierà domicilio passando dal Cancro, dove c'è già il Nodo Lunare, alla Vergine. Il Sole, la Luna, Venere e Marte passeranno dai gradi del Leone all'orbita del segno successivo, la Vergine. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Urano rimarrà nel segno del Toro. Il podio 1° posto Leone: entrate economiche. Gli sforzi effettuati nei ...

Oroscopo - classifica sull'amore di agosto : Leone passionale - Capricorno capriccioso : Nel mese di agosto 2019 il Pianeta Mercurio si sposterà dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, al segno della Vergine. Venere, la Luna, il Sole e Marte passeranno dai gradi del Leone a quelli della Vergine. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci. Il podio 1° posto Leone: passionali. Un tripudio di emozioni potrebbe travolgere i nativi durante ...

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Bilancia preoccupata - Gemelli impegnato : L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto vede il Leone pieno di grinta, mentre il Capricorno avrà molti impegni da portare avanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la Luna a vostro favore vi renderà parecchio attivi e dinamici. Amate i nuovi inizi e per voi ritornare a lavoro dopo un periodo di pausa non sarà poi così difficile. Tra e venerdì e sabato potrebbe nascere qualche ...

Oroscopo del mese di Agosto - sul podio Leone e Sagittario : amore e divertimento : L'Oroscopo di Agosto 2019 indica che il mese favorirà, soprattutto nella prima parte, i segni di fuoco, mentre la seconda parte vedrà come protagonisti i segni di terra. amore e divertimento quasi per tutti, ma scopriamo insieme le previsioni astrologiche segno per segno. Le previsioni delle stelle di Agosto Ariete: con Sole, Venere, Marte e Giove dalla vostra parte sarà un periodo davvero positivo. Chi sarà in vacanza si godrà ogni momento. ...

Oroscopo weekend 10 e 11 agosto : Scorpione romantico - Sagittario magnetico : Il fine settimana che va da sabato 10 a domenica 11 agosto non sarà dei migliori per i nativi del segno dei Gemelli e per quelli dello Scorpione: fra stanchezza e ancora molto lavoro da portare a termine saranno molto provati. Stessa situazione per i nativi del segno della Bilancia, dal momento che provare a distrarsi potrebbe essere negativo. Meglio il Leone, con l'eros alle stelle e l'Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera ...

Oroscopo Paolo Fox agosto e settembre : previsioni prossimi mesi : Paolo Fox, Oroscopo dei prossimi mesi: le previsioni di agosto e settembre 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola alla fine del 2018, contenente lo zodiaco di tutto il 2019, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox dei prossimi due mesi, con previsioni per agosto e settembre, per ciascuno dei dodici segni. Sul fronte desideri, quello di settembre sarà un mese ...

Oroscopo 8 agosto : Pesci in rialzo - libertà per Toro : Nella giornata di giovedì 8 agosto i segni di acqua, in particolar modo lo Scorpione e il Cancro, vorranno trovare la solitudine per riflettere, ma anche per ridimensionare alcuni rapporti che risultano loro ormai “consumati”. Sul piano affettivo andrà meglio per il Leone e per la Vergine, un po' meno per il Capricorno. Bilancia ancora sulla cresta dell'onda, il Toro invece sarà contento per la prospettiva di una vacanza o di un viaggio di ...

Oroscopo 9 agosto : Cancro meno impegnato - Leone in recupero con gli affetti : La giornata di venerdì 9 agosto vedrà piani da realizzare per molti segni che desiderano delle vacanze e del riposo, come ad esempio il Sagittario e la Bilancia, anche se quest'ultimo segno dovrà fare del riposo la priorità assoluta. L'amore andrà a gonfie vele per il segno della Vergine e dell'Ariete, ma dovranno metterci molto del loro per rendere la giornata esclusiva e speciale. Di seguito, le previsioni astrologiche di venerdì 9 agosto per ...