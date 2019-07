Mafia : boss investono nel lusso al Nord - sequestro da un milione di euro (2) : (AdnKronos) – Alla luce degli accertamenti è stato, infatti, possibile “dimostrare come tali beni, sebbene formalmente intestati ad un congiunto di Fontana, fossero in realtà a lui riconducibili ed evidentemente frutto del reimpiego dei proventi derivanti dalla sua attività delittuosa”. Gli ulteriori beni sequestrati sono stati rinvenuti a seguito delle operazioni di perquisizione e sequestro eseguite dai militari del ...

Mafia : magliette e cover firmate Riina - il figlio del boss rilancia il brand : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - magliette e cover del cellulare firmate Riina. Il figlio del boss mafioso di Corleone rilancia il brand con il nome di famiglia. E' l'ultimo business del terzogenito del capoMafia che, dopo la scarcerazione a maggio, ha avviato una nuova attività. Prima, come racconta

Mafia : magliette e cover firmate Riina - il figlio del boss rilancia il brand : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – magliette e cover del cellulare firmate Riina. Il figlio del boss mafioso di Corleone rilancia il brand con il nome di famiglia. E’ l’ultimo business del terzogenito del capoMafia che, dopo la scarcerazione a maggio, ha avviato una nuova attività. Prima, come racconta oggi Repubblica, ha lanciato una t-shirt che raffigura il suo volto accanto a un leone, poi una cover per il telefonino. ...

Mafia Ita-Usa : pm Tartaglia - 'boss hanno atteso morte Riina per rivoluzione interna' : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - "La rivoluzione all’interno di Cosa Nostra ha atteso la morte di Salvatore Riina. Ormai possiamo dirlo con certezza. Prima la riorganizzazione della Commissione provinciale (subito stroncata dalle indagini della Dda di Palermo), con l’inedita e importantissima novità d

Mafia Ita-Usa : pm Tartaglia - ‘boss hanno atteso morte Riina per rivoluzione interna’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “La rivoluzione all’interno di Cosa Nostra ha atteso la morte di Salvatore Riina. Ormai possiamo dirlo con certezza. Prima la riorganizzazione della Commissione provinciale (subito stroncata dalle indagini della Dda di Palermo), con l’inedita e importantissima novità dell’assenza di Corleone dal collegio dei capi-mandamento, dopo decenni di dominio incontrastato”. E’ ...

Mafia : nuovo colpo a cosca Licata - in manette consigliere con boss come ‘sponsor’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti “è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commercianti, come soggetto di pericoloso spessore criminale ormai certificato anche dai provvedimenti giudiziari”. “Non vi è dubbio ...

Mafia : nuovo colpo a cosca Licata - in manette consigliere con boss come 'sponsor'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti "è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commerc

Mafia : nuovo colpo a cosca Licata - in manette consigliere con boss come ‘sponsor’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Angelo Occhipinti è stato ripetutamente condannato per il delitto di associazione mafiosa e di reati commessi al fine di agevolare Cosa nostra. Il gip Fabio Pilato ricorda che Occhipinti “è notoriamente riconosciuto da tutti i suoi interlocutori, comuni cittadini, imprenditori, commercianti, come soggetto di pericoloso spessore criminale ormai certificato anche dai provvedimenti giudiziari”. “Non vi è ...

Licata : in manette boss e affiliati della Mafia locale - c'è anche un consigliere comunale : Nove arrestati fra cui per la seconda volta in pochi giorni Giuseppe Scozzari, consigliere nella cittadina

Chi è Sabry Nakhnukh - il super boss della Mafia egiziana salvato dall’ergastolo - graziato da Al-Sisi : Traffica in armi e droga. Scioglie i rivali nell'acido. Era il braccio destro di Mubarak ed ora è il capo di un'esercito di criminali chiamati i sicari, impiegati a fianco di polizia ed esercito. Condannato nel 2014, nel 2018 riceve la Grazia dal Presidente Al-Sisi. Ora è libero e sui social è una star: Fa videoclip musicali milioni di visualizzazioni e la sua pagina Facebook conta 41mila like.Continua a leggere

Mafia : Palermo - confiscati beni per 1 - 6 milioni a boss (2) : (AdnKronos) - Quest’ultimo in più occasioni "manifestava espressamente sia la destinazione delle somme al padre sia la regia di questi in ordine alle questioni salienti afferenti alla gestione di detti immobili, permettendo di rilevare tipiche manifestazioni dell’animus del proprietario (come l’inte

Mafia : Palermo - confiscati beni per 1 - 6 milioni a boss : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - beni per un valore che supera 1,6 milioni di euro sono stati confiscati dai Carabinieri del Ros di Palermo al boss mafioso Ignazio Pullarà di San Giuseppe Jato (Palermo), ritenuto dagli inquirenti "esponente di assoluto spessore della famiglia mafiosa di Palermo-Santa

Licata - operazione antiMafia dei carabinieri : arrestato un boss e un consigliere comunale : Con l'accusa di associazione mafiosa i carabinieri di Agrigento questa mattina hanno fermato sette persone. Si tratta di boss e gregari delle famiglie di Licata e Campobello di Licata. Tra gli altri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un consigliere comunale.

Licata - blitz antiMafia dei carabinieri : arrestati boss e un consigliere comunale : Accertata anche un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania e l'interesse di Cosa nostra nel settore delle slot-machine