Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) LaOnepotrebbe essere dovuta a motivi legati all'uso di sostanze stupefacenti? Un articolo del Mirror torna sull'argomento e sputa veleno sullo stop dei 5 ragazzi inglesi, già orfani di Zayn Malik in piena tournée. Un successo mondiale e poi un periodo di pausa, non ancora ufficializzato come scioglimento del gruppo.Zayn Malik ha anticipato di poco le carriere solistealtri componenti. Non troppo tempo dopo l'addio del dimissionario Zayn, infatti, Harry Styles e Niall Horan hanno proposto dischi da solisti con tour in Europa che ha fatto tappa anche in Italia.L'idea di Zayn non era altro che il normale proseguimento di un percorso nato a X Factor UK per crescere a suon di tormentoni, successi mondiali e record con tour negli stadi di tutto il mondo e un doppio evento indimenticabile allo Stadio San Siro di Milano divenuto poi un DVD live.Un articolo ...

carseri : RT @NazzoCoglio: @UNHCRItalia Non devono partire. La responsabilità di queste morti è solo di quelli che li mettono in mare. Creare centri… - FranzvonFlach90 : Esattamente questo è il surriscaldamento globale: shock termici, da un maggio freddo alle prime caldane già a fine… - OptiMagazine : La fine degli One Direction per droga? Louis Tomlinson risponde: “Tutte str***ate” -