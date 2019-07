Il sondaggio che fa tremare Di Maio | Se si vota ora | il M5s rischia declino

Matteo Salvini - Nicola Piepoli : "sondaggio - perché deve stare attento a Mario Draghi" : «I voti della Lega tendono a crescere: adesso è intorno al 35%. Un consenso che non pare risentire del Russiagate». Nicola Piepoli: allora a Matteo Salvini conviene andare alle elezioni? «Dal punto di vista dei sondaggi, sì. Oltretutto il ministro dell' Interno avrebbe in mano due strade per vincere

sondaggio Youtrend - ecco perché Matteo Salvini frena sulla crisi : Lega - cosa succede se si va al voto ora : cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? Presto detto. La Lega, presentandosi da sola, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, pur essendo nettamente il primo partito. Per avere i numeri sufficienti, il partito di Matteo Salvini dovrebbe allearsi con gli altri due partiti di centrode

sondaggio Swg per Enrico Mentana - altroché Savoini : Matteo Salvini cresce ancora - cifre mai viste prima : Nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi incrociati di alleati ed opposizione la Lega di Matteo Salvini cresce ancora. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Carroccio rispetto a settimana scorsa ha guadagnato lo 0,2 per cento passando così dal 37,5 al 37,7 per cento. \\E mentre il Pd ha perso, rispetto a settimana scorsa, lo 0,7 per cento, scendendo al 22, il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ha ottenuto mezzo ...

sondaggio - l'Italia è il paese più euroscettico : "Solo il 42% crede che l'Europa sia un toccasana" : «Di chi è la colpa?», già si chiedono a Bruxelles e a ruota i media allineati. Della classe politica al governo ovvio, subito si rispondono con scostante sicumera, di quei partiti, o meglio di quel partito, la Lega, che dell' euroscetticismo ha fatto le fondamenta del suo successo e della sua popola

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

Matteo Salvini - il sondaggio che spedisce la Lega in orbite : ong e giudici lo fanno godere : Salvini vola. E non è un caso i dati dell'ultimo sondaggio, quello di Noto per il Giorno, arrivi dopo il pugno di ferro sull'immigrazione, Sea Watch e Alex.Tutti fatti che hanno premiato Salvini. Così come lo premia la decisione del giudice di liberare Carola, che di fatto è andata a favorirlo Come

Alessandro Di Battista - il sondaggio di Fabrizio Masia che lo annulla : per il 61% degli elettori M5s... : Ma Alessandro Di Battista dove vuole andare? A gelare l'urlatore professionista nonché dissidente M5s, piove un sondaggio di Fabrizio Masia, proposto nel corso dell'ultima puntata di Agorà su Rai 3. Nella rivelazione si chiedeva quale deve essere il leader del futuro grillino. Tre le opzioni possibi

Matteo Salvini : "Il governo va avanti - è quello che vogliono gli elettori". Il sondaggio che annulla la crisi : Matteo Salvini non ha alcuna voglia di litigare con Luigi Di Maio. Almeno per adesso."Per noi, in questa fase, il tema della crisi di governo non esiste. Così come non esiste il tema delle elezioni anticipate. Si va avanti" dicono leghista vicini al ministro dell'Interno. "Allora, ditemi che cosa su

Matteo Salvini il leader italiano più amato in Francia : il sondaggio che fa sussultare Emmanuel Macron : Che schiaffo, per Emmanuel Macron. Un sondaggio condotto in Francia, infatti, rivela che Matteo Salvini è il leader politico più amato dai transalpini. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno in Francia, rilanciata dal sito tpi.it e condivisa da Salvini su Twitter, il quale

sondaggio - Nando Pagnoncelli : infedeltà e impulso - perché ogni tanto le rilevazioni non ci azzeccano : Maledetto "voto d'impulso", nemico giurato dei sondaggisti. Della questione ne ha parlato Nando Pagnoncelli, ad di Ipsos Italia, nel corso di una tavola rotonda che si è tenuta al convegno nazionale della Società italiana di statistica a Milano oggi, martedì 18 giugno. I curatori della tavola rotond

Il sondaggio “segreto” di Denis Verdini : “Salvini può vincere ovunque anche da solo” : Diffusi i risultati di un sondaggio politico "segreto" commissionato da Denis Verdini per valutare il peso che la Lega di Matteo Salvini avrebbe dal punto di vista elettorale nel caso in cui gli italiani fossero chiamati al voto a breve giro. Grazie a voto utile ed effetto Salvini, la Lega potrebbe vincere anche da sola, senza FdI e FI.Continua a leggere

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

sondaggio Masia per Agorà - gli italiani vogliono che il governo vada avanti ma a una condizione : disastro M5s : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, il 79% degli italiani vorrebbe cambiare alcuni ministri. In particolare questa percentuale sale al 93% tra gli elettori del Pd, al 74% tra gli elettori della Lega e al 52% tra gli elettori del M5s. Solo il