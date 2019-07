I problemi delle tesi “scientifiche” della dieta Life 120 di Panzironi

Creato il primo interruttore proteico per il controllo delle cellule viventi : potrebbe consentire nuove terapie per molti problemi - tra cui i tumori : Per rimanere in salute, le cellule devono controllare i loro processi biochimici. Un’attività anormale in un solo gene o l’accumulo della proteina sbagliata può sconvolgere l’equilibrio di una cellula, portando alla morte cellulare o addirittura al cancro. Ora, per la prima volta è stato Creato un interruttore proteico completamente artificiale in grado di funzionare all’interno di cellule viventi per modificare o ...

Oroscopo Acquario - luglio : mese sottotono - problemi nella gestione delle finanze : luglio sarà un mese di alti e bassi per l’Acquario, non mancheranno infatti momento di stress e nervosismo. I contrasti saranno quasi all’ordine del giorno, sia in amore che in ambito professionale. Le cose sembreranno andare per il verso sbagliato e la tensione accumulata potrebbe inoltre farvi risentire di un calo fisico, soprattutto durante la seconda metà del mese. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di luglio 2019 per i nati sotto il segno ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 giugno 2019 : problemi per la bella Clelia : Clelia si mette nei guai e Luciano è costretto a rimproverarla. La Calligaris però ha altro per la testa.

Boeing 737 - spuntano nuovi problemi : parti delle ali fabbricate in modo improprio : L'Agenzia statunitense per l'Aviazione civile ha annunciato che alcuni aerei Boeing 737 Max e Ng potrebbero avere delle parti “costruite in modo improprio” che necessitano di una sostituzione urgente. Una direttiva dell'Agenzia ne ordinerà la sostituzione entro 10 giorni. In totale, i veicoli sotto esame sono circa 300.