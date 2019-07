Huawei P30 Lite è in super offerta da Esselunga fino al 7 agosto

Lettore delle impronte digitali ai massimi livelli per Huawei P30 e P30 Pro con patch B186 : Stanno arrivando alcune indicazioni davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il nuovo aggiornamento di luglio, destinato a top di gamma come Huawei P30 e P30 Pro. Effettivamente i due smartphone Android sono stati un pochino messi da parte in queste settimane dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che quanto trapelato nelle ultime ore sblocca la situazione sotto tanti aspetti. ...

Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro - che è disponibile anche in oro : mentre arriva sul mercato una versione in oro di Huawei P30 Pro, arriva un nuovo aggiornamento per P30 e P30 Pro con Miglioramenti al lettore di impronte digitali. L'articolo Migliora il lettore delle impronte di Huawei P30 e P30 Pro, che è disponibile anche in oro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P30 Lite - colpo a segno come i predecessori e forse anche di più : La Recensione del Huawei P30 Lite in questa ultima parte di luglio è quanto di più utile e puntuale possiamo offrire ai nostri lettori. Passata, in parte o del tutto, la paura del ban USA nei confronti di Huawei che metteva in serio pericolo gli aggiornamenti e i servizi Google su questo e altri device, l'interesse del mercato ha iniziato ad accenderci ben forte proprio su questo telefono. Decisamente molto di più che in maggio e giugno, in ...

Potete avere ancora 100 euro di rimborso sull’acquisto di Huawei P30 e P30 Pro : Huawei ha deciso di prorogare di qualche giorno l'iniziativa che permette di avere 100 euro di rimborso sull'acquisto di Huawei P30 e P30 Pro. L'articolo Potete avere ancora 100 euro di rimborso sull’acquisto di Huawei P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Per più tempo Huawei ti regala l’estate : su Huawei P30 e P30 Pro scadenza prolungata per i premi : Il programma Huawei ti regala l'estate continuerà ancora oltre l'originale scadenza dell'iniziativa commerciale. Sull'acquisto del Huawei P30 e P30 Pro, in particolar modo, i premi in regalo previsti potranno essere richiesti oltre i tempi massimi stabiliti in un primo momento. Si tratta senz'altro di una buona notizia per chi si appresta ad acquistare uno dei 2 top di gamma. L'operazione a premi del produttore prevede più iniziative in ...

Huawei P30 Pro - P30 e P20 Pro in forte sconto su eBay insieme a decine di altri smartphone Android : Scopriamo le nuove offerte degli Imperdibili di eBay, che includono una grande quantità di smartphone Android e non solo. Ecco i prodotti più interessanti insieme a un nuovo coupon sconto. L'articolo Huawei P30 Pro, P30 e P20 Pro in forte sconto su eBay insieme a decine di altri smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per Honor 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...

Sorpresa di fine luglio per Huawei P30 Lite ed altri medio-gamma : EROFS con i suoi vantaggi : Non solo il supporto al GPU Turbo 3.0 per Huawei P30 Lite, P20 Lite e tanti altri smartphone Huawei e Honor: merita un capitolo a parte anche il nuovo file system EROFS, che arriverà anch'esso per la fine di luglio. Come riportato da 'gsmarena.com', l'Extendable Read-Only File System è stato annunciato con il Huawei P30 Pro con lo scopo di migliorare le performance generali del device: fino al 20% di velocità in più in lettura casuale, e ...

Combo fantastica con offerte Unieuro per Huawei P30 e P30 Pro solo il 21 luglio : 250 euro di sconto : Spunta quella nel gergo delle promozioni online viene chiamata "Combo" per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Huawei P30 o un Huawei P30 Pro attraverso le offerte Unieuro. solo oggi 21 luglio, infatti, sarà possibile sfruttare la promozione attraverso la quale gli utenti potranno portare a casa un ordine anche nella sezione smartphone, arrivando a risparmiare poco meno del 20% rispetto ai normali prezzi applicati a determinati ...

Finalmente a prezzi stracciati Huawei P30 - P30 Pro e P30 Lite con le rate di Vodafone dal 19 luglio : Fondamentale oggi 19 luglio analizzare più da vicino la situazione che si è venuta a creare attorno a device come i vari Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite, alla luce di offerte Vodafone davvero aggressive. Nel caso del primo device, infatti, abbiamo condizioni nettamente più interessanti rispetto a quelle trattate ad inizio mese, quando ho portato alla vostra attenzione una proposta che prevedeva il pagamento del top di gamma in unica soluzione. ...

A rate il volantino Mediaworld : Huawei P30 Lite - iPhone XS Max a prezzo piccolo fino al 31 luglio : Un volantino Mediaworld molto allettante quello in partenza domani 18 luglio e valido fino alla fine del mese. rate piccole, anzi piccolissime sono garantite in caso di acquisto di smartphone di tendenza come il Huawei P30 Lite ma di certo convenienti sono anche le condizioni per accaparrarsi il prestigioso iPhone XS Max di ultima generazione. Nel mezzo, un gran numero di soluzioni intermedie. Il volantino Mediaworld al via fra qualche ora ...

OnePlus 7 Pro sfida Huawei P30 Pro : qual è il miglior top di gamma cinese? : Fra tutti gli smartphone annunciati nella prima parte del 2019, due fra i migliori top di gamma sono OnePlus 7 Pro e Huawei P30 Pro. Entrambi prodotti da aziende cinesi, sono evoluzioni dei predecessori mirate ad affinare il lavoro portato avanti negli anni precedenti. Hanno approcci differenti ed eccellono sotto aspetti diversi, per questo non sono equivalenti in tutto: a seconda di gusti e necessità, l’uno sarà più indicato ...

Solo 399 euro per Huawei P30? Ecco come fare grazie all’Amazon Prime Day : Ecco come potete avere un nuovo Huawei P30 a soli 399 euro combinando l'offerta dell'Amazon Prime Day 2019 e la promozione "Huawei ti regala l’estate". L'articolo Solo 399 euro per Huawei P30? Ecco come fare grazie all’Amazon Prime Day proviene da TuttoAndroid.

Ampiamente diffuso il problema per Huawei P30 Pro con registrazione video : soluzioni e dettagli : Pare essere più diffuso del previsto un problema che ha colpito il cosiddetto Huawei P30 Pro, almeno stando alle notizie raccolte fino a questo momento a proposito della sua fotocamera. Senza girarci troppo intorno, in molti segnalano che durante la registrazione di un video, arrivati a circa un minuto, l'intera app si blocchi, senza consentire il salvataggio del contenuto raccolto fino a quel momento. Proviamo dunque a fare luce su un bug che, ...