Golf – Nazionale Open | Di Nitto leader sul percorso di Sutri

Golf – Inizia il Nazionale Open di Sutri : al via 144 Golfisti di 15 nazionalità diverse : Prende il via il Nazionale Open di Sutri, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private: presenti 144 concorrenti (68 italiani), provenienti da 15 nazioni È ai nastri di partenza il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si disputa sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT). È l’ottavo appuntamento stagionale ...