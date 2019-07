Chiesa Juventus | arriva la svolta | rivoluzione offensiva firmata Sarri-Paratici!

La Fiorentina a Chiesa : «Vai fuori squadra ma alla Juventus no». Commisso : «Disgustato dalla Juve» : Sull’autobus Uno dei casi più controversi del mercato estivo è quello che riguarda Federico Chiesa. Lui vorrebbe andare alla Juventus. Il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo. È di ieri l’ultimo capitolo della storia, per ora. Un incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso, e il calciatore a bordo del pullman della Fiorentina, a New York, mentre tutti gli altri calciatori viola erano già saliti sul battello che li ...

Caos Chiesa-Fiorentina - Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus : ”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ...

Juventus - secondo 'La Repubblica' potrebbe offrire 55 milioni di euro per Chiesa : La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 ...

Juventus - Bernardeschi allo scoperto : “Sarri è completamente diverso da Allegri. Chiesa? Dico che…” : L’esterno bianconero ha parlato dei nuovi metodi di Sarri e del futuro di Federico Chiesa, mandandogli un chiaro messaggio La situazione rispetto all’anno scorso è cambiata, conseguenza dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri. LaPresse/Jennifer Lorenzini Nuova identità tattica e ritmi altissimi sono le novità rispetto al passato apportate dall’ex Chelsea, maniaco ...

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

Juventus - Bernardeschi lancia segnali alla dirigenza : da Higuain a Federico Chiesa : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di Serie A, tutti a caccia della Juventus con i bianconeri che si sono ulteriormente rafforzati sul mercato. Si candida ad essere un assoluto protagonista Federico Bernardeschi, indicazioni a 360° del bianconero in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ho sempre detto che la cosa fondamentale è la testa e questo lo credo fortemente. Ogni anno ...

Calciomercato Juventus - Chiesa : possibile accelerata con l’aiuto del giocatore : Il Calciomercato della Juventus torna a muoversi su Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina è un pallino di Paratici e piace parecchio anche a Maurizio Sarri che con lui completerebbe la batteria di esterni. La settimana appena iniziata potrebbe essere molto importante per la trattativa. E’previsto infatti un incontro tra l’Under 21 e Rocco Commisso, neo patron dei viola, per parlare del futuro. I bianconeri aspettano e nel ...

Valcareggi : 'Lo dico da questo inverno che Chiesa andrà alla Juventus' : Il mercato della Juventus si è arricchito con una vera e propria ciliegina sulla torta, come definita da molti addetti ai lavori: ci riferiamo ovviamente all'arrivo di De Ligt, acquistato dall'Ajax per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagioni più 10 milioni di euro di bonus. Un acquisto che ha portato la Juventus a spendere più di 100 milioni di euro in questo calciomercato estivo, con la sola cessione di Spinazzola (a 25 milioni di euro ...

Calciomercato Juventus : Chiesa rimane nel mirino - a destra rispunterebbe Alves : La Juventus continua ad essere la dominatrice indiscussa di questo Calciomercato estivo. La società bianconera ha già aggiunto alla sua rosa dei tasselli davvero importanti. Dopo aver preso i centrocampisti Rabiot e Ramsey, aver riportato a Torino Gigi Buffon e ingaggiato un giovane di prospettiva come Pellegrini, è arrivato anche l'accordo per De Ligt. Il giovane difensore olandese arriva dall'Ajax e sarà senz'altro un perno della Juventus ...

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per finanziare Chiesa-Icardi : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara ad un’estate calda ed infuocata dal punto di vista del mercato. Fatta per De Ligt, il centrale olandese arriverà oggi a Torino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Giovedì sarà presentato alla stampa. Non solo De Ligt, Paratici sarebbe […] More

Juventus - dopo la difesa possibili investimenti nel settore avanzato : Icardi e/o Chiesa : La Juventus potrebbe ufficializzare già domani, 17 luglio, il difensore centrale de Ligt; secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore potrebbe arrivare a Torino già nella giornata di oggi ed effettuare il giorno seguente visite mediche e successivamente apporre la sua firma sul contratto. L'idea della Juventus è quella di farlo partire per la tournée asiatica, in cui i bianconeri saranno impegnati in alcuni match di International ...

Calciomercato Juventus - Chiesa incontra Commisso : vuole la cessione : Federico Chiesa incontrerà il patron della Fiorentina Rocco Commisso per chiedere un trasferimento: la Juventus lo aspetta, pronti 60 milioni.“powered by Goal”Sono ore calde per il mercato della Juventus, che sta per mettere le mani su De Ligt ma lavora anche su altri importanti fronti. Da Firenze potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Rocco Commisso.Secondo ...

Chiesa Juventus - la nuova rivelazione fa sognare i tifosi bianconeri! : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, dopo aver ormai ultimato l’affare De Ligt, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Chiesa. L’attaccante della Fiorentina, valutato circa 70-80 milioni di euro, farà presente alla società viola il suo desiderio di disputare la prossima Champions League con un club più blasonato. […] More