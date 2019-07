Bruxelles torni al tavolo | o sarà Brexit senza accordo La prima di Boris

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019)entro il 31 ottobre “se ema”. Cercando di convincerea rimettersi alper negoziare un nuovo. E se non sarà, avanti con lo scenario ‘no deal’,paura perché il Regno Unito diventerà “il miglior Paese in cui vivere sulla Terra”. Questo, in sintesi, il senso del primo discorso diJohnson da premier di fronte alla Camera dei Comuni.Johnson ha confermato l’obiettivo di completare laper il 31 ottobre, aggiungendo - fra le proteste dei banchi dell’opposizione - di voler fare del Regno Unito “il miglior Paese in cui vivere sulla Terra”. Un paese “verde, prospero, fiducioso e ambizioso” che può essere “laeconomia in Europa”, aggiunge, ironizzando sulle “negatività” degli oppositori e dei ...

