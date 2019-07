Amputano la gamba sbagliata a una paziente. La figlia: “Hanno detto che era andato tutto bene”

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il grave errore avvenuto in un centro medico vicino Buenos Aires, in Argentina. A raccontare l'accaduto è ladella, una donna di sessantasette anni da tempo malata di diabete: "Il chirurgo mi hache erabene. Ma lada amputare era la destra come scritto nella cartella clinica, non so cosa sia successo".