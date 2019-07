Almaviva | Palermo | incontro sindacati con Musumeci ‘Non siamo soddisfatti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019), 25 lug. (AdnKronos) – ‘L’col presidente della Regioneha prodotto pochi risultati, nonrimasti soddisfatti. C’è un impegno del presidente ma non sono stati individuati tempi certi nè una modalità di intervento. Avremmo potuto evitare lo sciopero? Sarebbe bastata una richiesta di? Non è così.dovrebbe sapere che da 9 mesiè in crisi e che la Regione è intervenuta per un accordo che alla fine si è rivelato un flop”. Lo dichiara il segretario generale Slc CgilMaurizio Rosso, al termine dell’tra il presidente della Regione Nelloe una delegazione di, avvenuto a fine mattinata a palazzo d’Orleans, dove è confluito il corteo di protesta di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl sulla vertenza. Alla mobilitazione ha partecipato ...

