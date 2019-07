Vicenza | il risveglio dal coma e il racconto della morte dell’amica

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Marianna Sandonà è morta l’8 giugno a Montegal, in provincia di. A ucciderla con diciannove coltellate l’ex convivente, il camionista Luigi Segnini, 38enne di Torri di Quartesolo, in carcere a Padova. Aveva fatto tutto come di solito è consigliato alle donne che chiudono una relazione. Aveva con sé un testimone, un amico, quando è andata a incontrare per l’ultima volta l’ex, ma non è bastato. Lui ha colpito entrambi, ma l’amico non è morto e, aldal, ha accusato l’uomo. Paolo Zorzi, padovano di 45 anni, è il testimone chiave dell’omicidioMarianna. Quando si è svegliato dalfarmacologico urlava. Pensava di essere ancora sul retro del palazzo, davanti a quell’uomo armato che la accoltellava e che ha colpito anche lui quando ha tentato di salvarla. Ai carabinieri ha raccontato tutti i particolari al momento del, un mese dopo ...

SILVANOCOPILUL : Omicidio Marianna, la disperazione del testimone al risveglio da coma - StraNotizie : Vicenza: l'esperto, 'grida disperazione dopo risveglio da coma sono norma' - BlitzQuotidiano : Vicenza, Paolo Zorzi esce dal coma: “Luigi Segnini ha ucciso Marianna Sandonà” -