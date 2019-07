Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È triste vedere come giornali e tv sempre tralasciano le notizie relative all’arte, anche nel caso della scomparsa di figure eccellenti. In tempi in cui purtroppo alcuni grandi della cultura ci hanno lasciato, tutti si sono sperticati nelle lodi di Andrea Camilleri, di Luciano De Crescenzo e di Ilaria Occhini, ma non una parola si è sentita, al di fuori dei media specialistici, per ricordare, che si è spenta qualche giorno fa a Torino.era la signora dell’Arte Povera, l’unica rappresentante femminile di uno dei pochi movimenti che dalla fine degli anni Sessanta ha varcato i confini nazionali per imporsi come riferimento mondiale. Lei stessa, negli anni recenti, aveva avuto importantissime conferme internazionali con retrospettive in alcuni dei maggiori musei del mondo, dallo Stedelijk di Amsterdam al Met Breuer di New York, ...

nanku_runaisa : RT @HuffPostItalia: Un ricordo di Marisa Merz - HuffPostItalia : Un ricordo di Marisa Merz - MuseoArpaSalvi : RT @artribune: Il mondo di Marisa Merz, secondo Ludovico Pratesi. Un ricordo del curatore -