Un anno dopo Marchionne | le difficoltà di Fca in cerca di alleanze

Rai - sfregio a Osvaldo Bevilacqua : come lo hanno trattato dopo 40 anni di onesto lavoro : Tra i vari personaggi che nella prossima stagione in Rai sono senza collocazione c'è anche lui. Il mite e rosso Osvaldo Bevilacqua. Pochi se ne sono accorti, ma nei palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai non c'è traccia di Sereno Variabile. Lo ha notato il sito TvBlog. Lo storico co

Sergio Marchionne - un anno dopo. Cosa resta del manager dal maglione blu : È già passato un anno dalla morte di Sergio Marchionne, per 14 amministratore delegato di Fiat, prima, e di FCA, poi, scomparso a causa di una grave malattia che era riuscito a tenere nascosta fino a pochi giorni prima di spirare. La sua dipartita aveva colto di sorpresa persino la dirigenza di FCA, costretta a correre ai riparti in fretta e furia, con una riorganizzazione manageriale fatta di vincitori, come Mike Manley, ex numero uno di Jeep, ...

Baby George - dopo il compleanno Buckingham Palace svela un segreto sul bambino : Baby George compie sei anni e Buckingham Palace decide di svelare un segreto che riguarda il piccolo erede al trono. Per il compleanno del principino, mamma Kate Middleton e papà William hanno...

Tav - Di Maio dopo il via libera di Conte : “Per M5s era resta un’opera dannosa. Decida il Parlamento” : “Ho ascoltato attentamente le parole del Presidente Conte, che rispetto. Il Presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Nel corso del tempo si sono succeduti nove governi, sono passati – ripeto – quasi 30 anni. Parliamo di un’era oramai remota, eppure qualcuno, adesso, vorrebbe farci credere che la priorità del Paese sia questa. Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non ...

Sabrina e Nicola stanno insieme dopo Temptation Island : la conferma : Temptation Island 2019: Nicola e Sabrina sono usciti insieme dal programma In queste prime 5 puntate di Temptation Island, inutile negarlo, la coppia composta da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo ha mostrato di avere diversi problemi. Problemi che hanno fatto pensare ai numerosi telespettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia al fatto che i due siano destinati praticamente a dirsi addio una volta arrivati alla fine del loro ...

Caso di Bibbiano : due figli restituiti al padre dopo un anno : È di oggi, 23 luglio, la sentenza che ha finalmente restituito due bambini al padre, sottratti al genitore un anno fa. Si tratta della prima misura successiva all'emersione dello scandalo di Bibbiano. A riguardo, si è pronunciato con la sentenza il tribunale ordinario di Parma. I due bambini erano stati affidati da Federica Anghinolfi, direttrice dei servizi sociali, indagata nell'inchiesta Angeli&Demoni, alla loro madre. La donna, dopo la ...

Sharon Stone/ 'Dopo l'ictus sono stata dimenticata : mi hanno portato via tutto!' : Sharon Stone torna a parlare dopo quasi 20 anni dall'ictus che l'ha colpita: 'Dopo l'ictus sono stata dimenticata: mi hanno portato via tutto!'

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Usa - Trump incontra i perseguitati religiosi e fa una gaffe dopo l’altra. E a Nadia Murad : “Perché le hanno dato il Nobel? È incredibile” : Ennesima gaffe di Donald Trump, questa volta nello studio Ovale e con un premio Nobel per la pace, quello che sogna anche lui di poter avere un giorno. “E per quale ragione ti hanno dato il Nobel?“, ha chiesto il presidente a Nadia Murad, ventiseienne attivista yazida per i diritti umani, insignita nel 2018 del premio Nobel per la pace (insieme al medico e attivista congolese Denis Mukwege) per aver denunciato le violenze inflitte ...

ALBERTO URSO E VALENTINA VERNIA/ Stanno insieme dopo Amici? Lui rimane in silenzio... : ALBERTO URSO, il vincitore di Amici 18 a 'Battiti Live 2019'. Intanto si rilassa in compagnia di VALENTINA VERNIA a Taormina: è scoppiato l'amore?

Sea Watch - Carola Rackete sta tornando in Germania. "Ora si riposerà - poi...". Dopo il danno la beffa : Missione compiuta: Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, ha lasciato l'Italia per rientrare in Germania. Lo ha fatto sapere un portavoce della Ong senza fornire altri dettagli, secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca Dpa. La 31enne, Dopo essere stata interrogata dal procuratore di Agrige

Dopo il funerale vanno al cimitero per la tumulazione ma quello che accade è terribile : Una vicenda che è accaduta nel cimitero di Ariano e che ha dell’incredibile. Il funerale è un momento terribile di estremo saluto ed è carico di angoscia, quindi la cosa auspicabile è che duri il meno possibile per avere la sensazione di aver finalmente dato pace a chi, probabilmente, negli ultimi tempi non ne è avuta soprattutto quando la morte è sopraggiunta Dopo una lunga e dolorosa malattia. In ogni caso è un momento tristissimo di ...

L'allarme della Cgil : "I 40enni di oggi con un lavoro saltuario andranno in pensione dopo i 73 anni" : I quarantenni di oggi, coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono nel contributivo puro, rischiano di non andare in pensione prima dei 73 anni. È questa la sorte secondo la Cgil che spetta a chi ha avuto un lavoro saltuario e scarsamente remunerato, specie se part time. Nel 2035, spiega il sindacato, per andare prima dei 70 anni, precisamente a 69, saranno necessari almeno 20 anni di contributi e una pensione di importo ...