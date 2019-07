Secondo Hideo Kojima lo streaming sarà il futuro dei videogiochi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Durante una conferenza stampa al Comic Con 2019 dedicata a Death Stranding, il creatore di Metal Gearha dichiarato senza troppi giri di parole che loildei:"Il gamingprima o poi. Ingiochi e film si avvicineranno e confluiranno in una categoria simile, dunque credo andremo in contro ad un'era ricca di possibilità. Non parleremo solo di esperienze interattive e non interattive ma potremmo avere un qualcosa collocato nel mezzo.Nei prossimi 5 anni tutto cambierà, musica, film,e come verranno distribuiti, come verranno condivisi."Solo qualche giorno fa lo storico sviluppatore ha dichiarato che non ha nessuna intenzione di lavorare su un titolo battle royale, per quanto questo significherebbe guadagnare soldi facili:Leggi altro...

